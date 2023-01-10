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新北年貨大街辦展售會 13日起板橋車站登場

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
2023新北特色商品年節展售會將於1月13日至15日為期三天在板橋車站B1廣場舉辦。圖為2020年新北年貨大街。圖／新北市經發局提供
2023新北特色商品年節展售會將於1月13日至15日為期三天在板橋車站B1廣場舉辦。圖為2020年新北年貨大街。圖／新北市經發局提供

為帶領新北業者搶攻年節商機，經發局將於13日周五至15日周日連續3天，於新北市板橋車站B1廣場辦理「2023新北特色商品年節展售會」，現場有25家業者逾百項商品。只要在活動期間在板橋車站展售會內拍照打卡，就有機會獲得參展店家的年節小禮和新北嚴選限量周曆。

經發局長何怡明表示，農曆春節將至，新北特色商品年節展售會將於1月13日至15日期間限定板橋車站登場，現場有25家業者將推出各種優惠活動，包含在地商圈美食名店、新北嚴選伴手禮。這次年節展售會地點設在五鐵共構交通樞紐中心的板橋車站，讓需要搭車返鄉的民眾也能方便採買。

展售會集結來自2022年榮獲新北嚴選商品的市場人氣甜點「特莉莎手作坊」、累積十年咖啡經驗的「啾啾鳥咖啡」，過年送禮自用兩相宜的「阮的肉乾」、古早味美食「平溪古早味麵茶」以及40年老字號土城在地名店「黃源興餅店」，還有充滿印尼風味的新住民料理「印食堂」推出小牛肉丸湯跟巴東肉飯。在年節伴手禮部分，有「樸實工作室」推出的各式口味棗泥糕、「松包子」的精選禮盒以及「果木小薰」的各式舒肥肉品禮盒等，適合作為新春祝賀的伴手禮。

經發局補充，13日起為期三天的年節展售會，讓民眾從必買年貨、新春伴手禮到特色美食料理，一次購足提前準備過新年。現場也祭出打卡送禮活動，只要在活動期間在板橋車站展售會內拍照打卡，就有機會獲得參展店家的年節小禮和新北嚴選限量周曆，數量有限，發完為止。此外，新北嚴選業者也推出農曆新春優惠活動，沒辦法到現場購買的民眾，也可以直接到店家消費享優惠。

新北特色商品年節展售會活動期間參加打卡活動，就有機會獲得參展店家的年節小禮和新北嚴選限量周曆。圖／新北市經發局提供
新北特色商品年節展售會活動期間參加打卡活動，就有機會獲得參展店家的年節小禮和新北嚴選限量周曆。圖／新北市經發局提供

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