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配合春節人潮 北市寺廟商圈等景點公車班次加密

中央社／ 台北9日電

北市公運處表示，為提供112年春節假期民眾運輸需求，重要鐵公路車站、機場、廟宇、商圈、觀光景點，周邊公車路線18日至30日機動加密班次。

台北市公共運輸處今天發布新聞稿表示，為提供112年春節假期民眾返鄉、參拜、遊憩、購物及返回工作崗位等運輸需求，行經北市重要鐵公路車站、機場、廟宇，如龍山寺、保安宮、孔廟、關渡宮、行天宮、慈祐宮等、以及商圈如迪化商圈、西門商圈、信義商圈等，及陽明山、忠烈祠、植物園、自來水園區、北投溫泉、台北故宮、動物園、松山文創園區等觀光景點，周邊的公車路線，18日至30日機動加密班次輸運乘客。

此外，公運處提醒，民眾若有搭乘計程車需求，17日至29日春節加成運價為每趟加收新台幣30元，以上車時間為準，共計13天。

公運處特別提醒計程車駕駛人，不得使用新式計費表內建功能選取「春節加成」鍵，僅能以貼紙公告內容收費，需依計費表跳表金額，再另外加30元；而加成計費貼紙，將發送至台北市計程車公（工）會、計程車服務站、交通部公路總局台北市區監理所、台北市警察局交通警察大隊及警察廣播電台等。

公運處表示，乘客下車前可向駕駛索取乘車證明，如果被超收車資或拒載，可向公運處或警察機關檢舉，或撥打1999專線申訴。

北市 警察 計程車

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