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新北樹林區文中三學校用地解編 改為住宅區與市場用地

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市樹林文中三學校用地都計變更範圍空照圖。圖／新北市城鄉局提供
新北市樹林文中三學校用地都計變更範圍空照圖。圖／新北市城鄉局提供

新北市樹林區「文中三」約2.6公頃的學校用地，將變更為住宅區及其他必要的公共設施(市場用地、公園用地、綠地用地及道路用地)，新北市府與內政部協調後定，決定以市地重劃方式開發，該都市計畫變更約2年前經市都委會審議通過，將於今年1月9日、10日公告實施，成為新北首件公保地解編發布實施案件。

城鄉局指出，為解決私有公共設施保留地問題，將公保地還地於民並活化土地利用，新北市府於中央推動整體性公共設施用地檢討變更作業前，已先行推動新北市公共設施「減半徵收」政策，選定樹林區「文中三」作為公保地解編的示範地區。

城鄉局指出，以前在台北縣時期，政府就曾對公保地進行通盤檢討，但仍有多數公共設施用地仍未取得。後來升格為新北市後，配合內政部2013年的「都市計畫公共設施保留地檢討變更作業原則」，市府積極推動公共設施用地專案通盤檢討。

城鄉局表示，樹林區「文中三」用地部分早在1968年就畫定為學校用地土地，經中央專案通檢後核定，成為新北首件公保地解編發布實施案件。

新北市城鄉局長黃國峰則提到，該案變更重劃後，地主可取回住宅區土地，市府也可取得必要的公共設施用地，其中市場用地也能採立體多目標使用，提供多元化的公共服務。

城鄉局指出，樹林區「文中三」今日起公告實施變更為住宅區及其他必要的公共設施（市場用地、公園用地、綠地用地及道路用地），經與內政部協調溝通後以市地重劃方式開發。

內政部 都市計畫

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