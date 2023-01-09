新北樹林區文中三學校用地解編 改為住宅區與市場用地

台北人如何自稱？近日一名網友有了新發現，除了「天龍人」這類經常被網友拿來開玩笑的稱呼之外，他發現很多台北人自稱都不愛用像是信義人、中山人這類的「區名」，而是以小地名表達。 這名網友透過PTT發文

2023-01-09 16:29