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陳紫渝擔任永和防詐騙大使 網友：謝謝里長我一定提高警覺
新北市永福里里長陳紫渝，接受永和警分局邀請，擔任「反詐騙大使」，陳紫渝今天晚上在臉書發文稱「請大家一定要提高警覺，小心防範詐騙，有任何詐騙情事，可直接撥打165反詐騙」，短短一個小時突破4500個讚、300則留言，有網友說「找最正里長擔任代言人最棒了」，「謝謝里長我一定會提高警覺的」。
永和警分局表示，新就任的永福里里長陳紫渝形象清新脫俗，且熱心地方服務關心治安議題，1月6日盛情邀請擔任「反詐騙大使」，一起跟分局長說明反詐欺案手法，以及面對詐騙該如何因應，影片將在近期釋出。
警方指出，永和區地狹人稠、金融機構眾多，為預防民眾遭詐騙，將大筆款項匯入不明帳戶，除了運用治安會報等各項集會時機推動防詐宣導，同時結合平面、電視、廣播、網路等管道，強化宣導。
警方表示，去年跟金融機構合作攔詐，成功攔阻118件詐欺案件，總金額達4822萬元；去年查緝詐欺車手67件共77人查緝人；去年查扣不法所得8562萬元，跟前年比成長近55倍。
今天晚上，永福里里長陳紫渝在臉書曝光「反詐騙大使」，短短一個小時就突破4500個讚，300則留言，內文直指大家要提高警覺防詐騙，並附上跟永和警分局長陳保安、偵查隊長合照，還有一張165防詐騙海報，許多網友留言「謝謝紫渝的熱心公益」、「謝謝里長我一定會提高警覺的」、「唯一支持紫渝最美防詐騙大使」，也有人歪樓「被詐騙了，可以打給紫渝嗎？」
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