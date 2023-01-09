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關懷弱勢學童 鄧公國小邀美容院愛心義剪

觀天下／ 記者許端驛/淡水報導
淡水區鄧公國小長會特別邀請美髮業者，為弱勢兒童進行義剪。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區鄧公國小長會特別邀請美髮業者，為弱勢兒童進行義剪。 圖／紅樹林有線電視提供

農曆新年就要到了，淡水區鄧公國小為關心弱勢孩童，幫助他們免費剪頭髮，家長會特別邀請美髮業者「點點美容院」來學校，為弱勢兒童進行義剪，讓弱勢兒童感受到社會人士「做好事」的溫暖。

鄧公國小校長謝芳儒表示，在義剪過程當中，不僅是讓學校內有意願的學童們能夠免費的換上新髮型，還可以在這寒冷的天氣當中感受社會的溫暖，學校也非常貼心，運用學生課餘時間，邀請他們來到學校的輔導室的空間，讓由點點美容院的專業理髮師為孩子換上清新的髮型。

校長謝芳儒表示，非常感謝鄧公國小家長會，邀請到點點美容院願意出動2位專業的美髮師來到學校，花時間免費幫孩子義剪，而點點美容院也是在地店家，非常熱心公益，經過這次活動，讓孩子能夠有新髮型過新年之外，更能夠感受到社會的溫暖。

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