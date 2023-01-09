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台灣燈會睽違23年重返台北 超過百間旅館推出優惠方案

聯合報／ 記者徐偉真╱台北即時報導
台灣燈會睽違23年重返台北，台北市政府觀光傳播局和超過100間旅館合作推出優惠，圖為在東區光展區的12公尺高巨兔燈飾。記者徐偉真／攝影
台灣燈會睽違23年重返台北，台北市政府觀光傳播局和超過100間旅館合作推出優惠，圖為在東區光展區的12公尺高巨兔燈飾。記者徐偉真／攝影

台灣燈會今年將在台北市舉辦，是燈會睽違23年後重返台北；為了促進旅客踴躍到台北賞燈並帶動消費，台北市政府觀光傳播局和超過100間旅館合作，提出優惠住宿方案合作名單陸續增加中，提供優惠的旅館也有五星級飯店包括晶華酒店、台北君悅酒店等。

觀傳局長陳淑慧表示，今年台灣燈會規模盛大，燈區範圍包括國父紀念館、市民廣場、仁愛路等，周邊旅館住房率已顯著提升，歡迎大家來賞燈遊台北，讓大家玩得開心又安心。

觀傳局表示，截至今年1月上旬，已有超過100家旅館共襄盛舉，提供住宿優惠方案或入住即享精美小禮。其中，五星級飯店「台北寒舍喜來登大飯店」、「晶華酒店」推出平日入住最高85折優惠及免費升等豪華客房；靠近主燈區的「台北君悅酒店」，推出旅客於官網預訂2月1日至15日期間入住的元宵節專案，每房供應凱菲屋自助早餐兩客及101觀景台門票2張；「台北君品大酒店」、「台北福華大飯店」也推出入住享花燈或餐飲85折優惠等。

觀傳局表示，2023台灣燈會「光源台北」以台北捷運串起整個場域，從忠孝復興站、忠孝敦化站、國父紀念館站、捷運市政府站延伸至台北101站，串連東區、信義，以及松山文創園區、國父紀念館、台北101等城市地標及商圈，歡迎所有民眾一同來體驗台灣燈會節慶活動的光與美。

台灣燈會 酒店 紀念館

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