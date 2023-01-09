暖暖愛心送年菜 淡水獨居長者安心過好年

為幫助獨居老人可以在農曆新年，有豐盛的團圓飯，政慧慈善基金會連續十二年舉辦「暖暖送愛心捐贈年菜活動」，帶著50多份的年菜來到淡水區公所，捐給淡水區獨居長者，希望可以讓獨居長者過一個好年。

政慧基金會執行長曾瓊瑤說，今年基金會在全台灣募集了年菜，在新北市有70多個據點，與各公所合作發送，其實許多獨居長者，或是安養機構在過年期間要準備年夜飯，都相當不容易，對於一個人居住的長輩來說，更是一大難題，因此基金會在過去11年，都準備許多的年菜，透過區公所，或是社福單位，來幫助這些獨自在家過年的長輩們。

淡水區長巫宗仁表示，過年圍爐是年節傳統，也是家人之間傳遞愛與關懷的溫馨時刻，而這次區公所與基金會執行長，一起來到獨居長者的家中，不只是送上年菜還有許多保暖的衣物，並且與長者聊天關心近況，希望藉由支持捐贈年菜的活動，發揮正向力量的精神，期待有更多社會大眾共同關注弱勢議題，共襄善舉。