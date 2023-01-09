校長體驗海洋教育 走訪萬里地質、食魚文化

萬里區野柳國小辦理七星區校長會議，規劃北區海洋教育體驗路缐讓校長們有感體驗，走讀野柳地質公園，探索北海岸的砂岩地質地形，讓校長們親手做海藻麵疙瘩，感受不一樣的海洋教育。

野柳國小校長張錦霞說，校長會議是重要教育政策宣導交流的平台，這次在野柳國小海洋教育基地辦理，希望能透過校長們不常接觸到的海洋情境來進行課程學習分享，也希望結合生活化的議題和永續發展目標SDGs12和14，讓校長們在學校午餐和課程上，能融入永續海洋的推動。

透過這會議，讓校長們了解生活中的海洋保育行動，未來也可以將海食與地質體驗轉化為行動，帶領學校的師生勤於海洋教育與學習實踐。新北市戶外與海洋中心積極推動校長、老師和學生的海洋戶外教育學習，希望大家共同以生活實踐守護地球唯一的海洋。