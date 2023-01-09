寒冬送暖 金山公所感謝善心團體熱心捐助

時序進入農曆年歲末之際，金山區公所舉辦「112年寒冬送暖」活動，發送民生物資及區公所兔年限定「福兔迎祥」年節紅包，感謝各善心團體的熱心捐助，更邀請金健康運動舞蹈協會帶來活絡的氛圍，也邀請伊甸視障樂團，透過音樂分享生命、關懷弱勢。

金山區長廖武輝表示，金山區公所每年都在農曆過年前，媒合各宗教團體、社福團體及善心人士的愛心物資和善款，凝聚各界餽贈，並即時發放，讓弱勢家戶都能夠感受到社會的關懷與暖意，為感謝各善心團體的熱心捐助，特別準備「金山區公所-金山好物集-青春山海線」聯名禮盒，向各界的一片善心致謝。

今年金山區將有167戶弱勢家庭受惠，每一家戶皆會都會領取現金4000元以上紅包、禮券700元及物資等生活用品，金山區公所感謝各界注入的暖流，讓所有受惠的弱勢家戶渡過寒冬，並且平安過好年。