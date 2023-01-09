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有您「金」好 瑞芳警分局獲業者贈冷暖設備

觀天下／ 記者陳郁薇／瑞芳報導
瑞芳分局獲和泰大金空調暨和泰環境永續基金會致贈6組變頻冷、暖、節能全效空調設備。 圖／觀天下有線電視提供
瑞芳分局獲和泰大金空調暨和泰環境永續基金會致贈6組變頻冷、暖、節能全效空調設備。 圖／觀天下有線電視提供

和泰大金空調暨和泰環境永續基金會支持新北市警察於各項警政工作上盡心與努力，今(9)日致贈瑞芳分局6組變頻冷、暖、節能全效空調設備，近期氣溫偏低，員警返回駐地有暖氣舒緩身心，感受到十足暖意。

和泰興業股份有限公司代理日本大金空調冷氣設備榮獲日、美、英、法等各國環保節能獎項，疼惜生態環境，這次更體恤東北角地區的瑞芳警分局在天氣多變化的情況下，捐贈冷暖設備，第一時間提升員警的辦公環境，值勤員警回到辦公室也能享受到冷暖氣的舒適溫度。

瑞芳分局長謝龍富表示，目前適逢112年度加強重要節日安全維護工作期間，瑞芳分局全體員警，均戮力於治安平穩、交通順暢及民眾安心，如設置機動派出所及舉家外出住居安全維護等工作，等三大任務各項工作，勇於任事，感謝和泰興業股份有限公司蘇一仲董事長認同警察、關心警察，瑞芳分局全體員警必持續盡本守分，警警守護東北角。

瑞芳 警察

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