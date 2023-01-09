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新北就業博覽會11日登場 近3千職缺、薪資最高5萬

中央社／ 新北9日電

新北市政府就業服務處今天表示，1月11日將在市府6樓大禮堂舉行就業博覽會，提供近3000個職缺，最高薪資可達新台幣5萬元，歡迎民眾在農曆過年前，為自己找份工作好過年。

勞工局發布新聞稿指出，就服處11日上午10時至下午2時舉辦就博會，現場有台灣檢驗科技（SGS）、欣興電子、晶華酒店、星巴克、路易莎等50家廠商設攤徵才，提供近3000個職缺。

勞工局長陳瑞嘉表示，今年的農曆年節比較早且假期長，消費者外出採購、用餐、住宿需求大增，也帶動相關行業用人機會。

他表示，這次就博會徵才的廠商，以餐飲及旅宿業最多，約占總職缺近4成，待遇方面，以錢都日式涮涮鍋開出50K找店長最高，貳樓餐飲的儲備經理薪資也自48K起算，製造業的科定企業開出48K尋找北區送貨司機。

陳瑞嘉說，有意寒假工讀學生或偏好短期彈性工作的民眾，現場也提供591個兼職職缺。

薪資

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