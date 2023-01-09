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春節到來 新北市邀民眾來看泡溫泉、賞櫻

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
烏來是知名的溫泉原鄉，屬於碳酸氫鹽泉的泉種，有助軟化皮膚角質，素有美人湯的稱號。圖／新北市觀旅局提供
烏來是知名的溫泉原鄉，屬於碳酸氫鹽泉的泉種，有助軟化皮膚角質，素有美人湯的稱號。圖／新北市觀旅局提供

新北城鄉風貌兼具，特色遊程眾多，新北市觀旅局推薦民眾把握春節連假至新北走走，來趟溫泉、賞櫻走春之旅。包括淡水的櫻花、烏來的溫泉還有三重、蘆洲的湧蓮寺、先嗇宮都是知名景點。

新北市觀旅局指出，新北的淡水有知名飯店推出溫泉專案，周邊還有淡水天元宮櫻花與淡海輕軌等景點可順遊；烏來區除泡湯、賞山櫻，烏來老街、瀑布、雲仙樂園等景點也很適合想親近大自然的旅客。

觀旅局指出，淡水地區不僅有自然美景，更有豐富的人文歷史，近期還成為新興的北台灣「秘湯新聚落」，民眾可前往淡水的知名飯店享受兼具碳酸氫鈉泉與鹽化物泉混合的弱鹼性溫泉景點，來一趟泡美湯、品美饌的放鬆之旅。

觀旅局提到，每年1月底至3月中旬為綻放花期的「淡水天元宮」，主要以山櫻花、吉野櫻為花種，除了白天賞櫻外，於夜間的天壇也會點上燈，於夜間賞櫻更別有一番風情，美不勝收。

觀旅局介紹，新北烏來是知名的溫泉原鄉，同樣非常適合春節造訪，烏來溫泉屬於碳酸氫鹽泉，無色無臭弱鹼性是一大特點，有助軟化皮膚角質，素有美人湯的稱號。烏來周邊還有許多豐富的自然景觀和遊憩區，像是搭乘纜車才能前往的「雲仙樂園」，欣賞雲霧繚繞、豐富生態。

觀旅局表示，若想來趟人文宗教之旅，交通便利的三重、蘆洲地區也很適合全家前往拜拜祈福。「蘆洲湧蓮寺」主祀南海觀世音佛祖，廟宇有為數不少罕見的飛天樂伎雀替工藝技法；「三重先嗇宮」則主祀神農大帝，除九龍壁，還是全台現存「對場作」最明顯建築，還有咸豐、光緒年間的古匾「稼穡維寶」，值得一遊。

觀旅局提到，最後也非常推薦民眾前往「2023新北燈會」，活動預計將在1月26日至2月12日辦理，今年燈會也將規劃豐富的主題燈區和展演活動，帶領民眾體驗藝術饗宴，並讓所有來到新北看燈會的遊客，感受元宵佳節的溫暖。

淡水天元宮是北台灣非常熱門的賞櫻景點，主要以山櫻花、吉野櫻為花種。圖／新北市觀旅局提供
淡水天元宮是北台灣非常熱門的賞櫻景點，主要以山櫻花、吉野櫻為花種。圖／新北市觀旅局提供

淡水 溫泉

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