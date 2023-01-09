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蔣萬安春聯「兔來萬安」來了 20萬份1月11日開始領取

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
台北市民政局長陳永德(左一)公布北市府今年20萬分「兔來萬安」門聯。圖／北市府提供
台北市民政局長陳永德(左一)公布北市府今年20萬分「兔來萬安」門聯。圖／北市府提供

台北市長蔣萬安上任第一個農曆新年，北市府今年印製20萬分「兔來萬安」門聯，由設計師林峯白設計，以「兔來萬安」為主題，並邀書法藝術家王貞懿應景在「兔」字上邊的筆畫，改成兩畫的兔耳朵。北市民政局長陳永德表示，北市府春聯將1月11日上午9點30分開始發放。民眾可以到12區公所、里辦公室以及市府大樓市民服務組領取。

陳永德說，由於這次是蔣市長上任後的第一個門聯，大家要把握時間領取，總共限量20萬分，領完為止。

台北市民政局今天舉辦北市府春聯發布記者會，設計師林峯白說，當初接到「兔來萬安」這個主題，腦中浮現一個概念是新春白兔來報喜，台北躍動，市民萬事平安的概念。所以這次門聯設計有別於傳統黑墨為主，特地選擇了白、金兩種色彩的組合。對設計團隊來說，書法是很美的藝術，所以搭配書法老師的巧思做門聯的整體運用，代表開創新局。

書法藝術家王貞懿說，過年大家都會寫寫春聯，春聯代表了祝福。今年是兔年，而兔子的特色在於耳朵，因此她別出心裁地將「兔」字上邊的筆畫，改成兩壞畫的兔耳朵，所以這個兔字就會活靈活現像隻小白兔在上面跳躍，「萬安」則是祈求兔子來了，萬事平安，希望用此祝福大家。

北市府發言人羅旺哲表示，因為這次只有20萬份，沒有領到的朋友不要失望，市府亦會於1月11日(三)上午9點30分同步將門聯的電子檔公告在網路上。市民朋友可以選擇自己喜歡的紙張下載輸出，製作獨一無二的專屬門聯。

台北市長 春聯

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