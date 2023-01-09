農漁民中高齡多 新北提供免費健檢擴及30處農漁會

台灣人口持續高齡化，其中從事傳統農漁產業多為中高齡者，農漁民經常處在日照曝曬、操作重型機械與接觸化學性物質的風險，對身體影響甚鉅。新北農業局為新北農漁民長者免費健檢8大項目，並擴大新北30處農漁會到點檢查服務，方便長者就近檢查。

新北市農業局為新北市農漁民長者免費健康檢查，今年將到點檢查服務擴及新北市30處農漁會，方便長者就近檢查。經多年經驗，本次針對農漁民長者常見健康問題，如高血壓、肌耐力衰弱、心血管疾病等健康功能異常，規劃市值超過1萬2800元的八大健康檢查項目，包含一般檢查、血液生化檢查、肌耐力檢查、營養評估、癌症篩檢、肺部電腦斷層、醫師理學檢查及心血管鈣化指數分析等。

新北副市長劉和然今到新北市立聯合醫院三重院區訪視說，唯有農漁民健康，才能打造農業健康市，為促進農漁業蓬勃發展，讓農漁友能夠安心從農，鼓勵所有農漁民長者向所屬農漁會報名健檢顧健康。

新北市農業局長李玟說，近期天氣寒冷容易引發心血管相關疾病，透過血液生化檢查的心臟病風險指數及心血管鈣化指數分析等完善檢查，讓長者即時瞭解心臟功能狀況。此外，因癌症為國人十大死因之首，這次也新增癌症篩檢，納入國人罹患癌症死亡率二、三名的肝癌、大腸癌、胰臟癌及肺癌檢查等。