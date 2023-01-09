農漁民中高齡多 新北提供免費健檢擴及30處農漁會
台灣人口持續高齡化，其中從事傳統農漁產業多為中高齡者，農漁民經常處在日照曝曬、操作重型機械與接觸化學性物質的風險，對身體影響甚鉅。新北農業局為新北農漁民長者免費健檢8大項目，並擴大新北30處農漁會到點檢查服務，方便長者就近檢查。
新北市農業局為新北市農漁民長者免費健康檢查，今年將到點檢查服務擴及新北市30處農漁會，方便長者就近檢查。經多年經驗，本次針對農漁民長者常見健康問題，如高血壓、肌耐力衰弱、心血管疾病等健康功能異常，規劃市值超過1萬2800元的八大健康檢查項目，包含一般檢查、血液生化檢查、肌耐力檢查、營養評估、癌症篩檢、肺部電腦斷層、醫師理學檢查及心血管鈣化指數分析等。
新北副市長劉和然今到新北市立聯合醫院三重院區訪視說，唯有農漁民健康，才能打造農業健康市，為促進農漁業蓬勃發展，讓農漁友能夠安心從農，鼓勵所有農漁民長者向所屬農漁會報名健檢顧健康。
新北市農業局長李玟說，近期天氣寒冷容易引發心血管相關疾病，透過血液生化檢查的心臟病風險指數及心血管鈣化指數分析等完善檢查，讓長者即時瞭解心臟功能狀況。此外，因癌症為國人十大死因之首，這次也新增癌症篩檢，納入國人罹患癌症死亡率二、三名的肝癌、大腸癌、胰臟癌及肺癌檢查等。
新莊區農會理事長蔣國川說，市府每年提供健檢服務，不但有專車接送，還提供餐點，檢查完畢後醫院也會到農會發放報告書，並由醫生親自解說及提供健康諮詢，讓農漁民長者覺得揪甘心；先前參加長者健檢的李姓農友說，幸虧兩年前接受低劑量肺部電腦斷層檢查，及早發現早期肺癌徵狀，經過醫院及時安排腫瘤切除等專業治療，才有好體力繼續耕種打拼。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言