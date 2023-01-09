鄉民曝「雙北人自稱規則」 他住這尷尬地帶糗了：是汐止又不算汐止

台北人如何自稱？近日一名網友有了新發現，除了「天龍人」這類經常被網友拿來開玩笑的稱呼之外，他發現很多台北人自稱都不愛用像是信義人、中山人這類的「區名」，而是以小地名表達。

這名網友透過PTT發文討論「台北人的自稱」的話題，他自述台北人通常會自稱小地名，而非區名，「台北某些區名是原有小地名，如士林、北投、松山、南港、萬華等，也有某些區名並非原來地名，如信義（信義路）、中山（孫中山）、中正（中正紀念堂）」，但他從小在台北生活長大，從未聽過有人自稱「信義人、中山人、中正人」等說法，且不論對本地人或外地人，都不會有這種稱謂。

不過，原PO也發現更多細節，信義區的人會說松山、三張犁，中山區會說中崙、三板橋、大直，中正區會說東門、城中（區）、古亭、公館，大安區則會說六張犁，「甚至我敢說住中正區而自稱『中正人』的人要嘛不存在，要嘛是從其他地方搬過來的」。

討論文一出，許多台北人紛紛留言表示認同，「住木柵、景美確實不會聽到住文山，正解」、「講捷運站或地標，例如我住忠孝復興或小巨蛋附近等」、「現在都講捷運站，以前會說靠近什麼知名地標」，也有人透露「老一輩的通常沒在講區名，而是講古早就有的地名像艋舺，也有被沿用當作現在的捷運站名，像唭哩岸」、「台北不講區，都講捷運站吧～新北倒是都講區」。

其中，有網友就以地緣關係相近卻不是同區的地點提出作討論，他以新北市汐止區橫科路一帶為例，該區雖規劃為汐止區，但其實生活圈更接近台北市南港區，「我說我住汐止，人家以為是新台五路，講說住南港，人家又以為是東新街，但講橫科、舊莊對方又不一定聽過，所以會乾脆說住在忠孝東路七段底、南港展覽館或研究院就好理解多了」。