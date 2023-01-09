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浮洲兒童遊戲場增加新成員！ 呆萌雷龍現身

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
遙遠的相望-雷龍低頭回眸的造型，像是注視一旁的民眾。圖／新北高灘處提供
遙遠的相望-雷龍低頭回眸的造型，像是注視一旁的民眾。圖／新北高灘處提供

新北有遼闊高灘地，當中不少特色公園，其中以恐龍為主題著稱的板橋浮洲兒童遊戲場，近期就加入一位體型高大的新成員，民眾只要在入口處的樹林就能發現有龐然大物隱身其中，也就是，行動緩慢但性格溫和的草食性巨獸-散步雷龍。

新北高灘處說明，散步雷龍整體尺寸長約8米、寬3米、高6米的散步雷龍，就住在板橋浮洲遊戲場樹群中，讓雷龍像是隱身在樹林中，近看像是以行走中低頭回眸的造型，注意腳下在休憩的民眾；遠看又像是在吃樹葉，以溫和呆萌的姿態，陪伴民眾一起運動、玩樂，沐浴在陽光下。

高灘處指出，浮洲遊戲場緊鄰大漢溪右岸河濱自行車道，許多遊樂設施結合恐龍造型，相當豐富多樣化，隨處都是最佳拍照玩樂地點，適合父母帶著孩童一同遊憩與合照，成為熱門打卡點。

民眾表示，自己騎腳踏車經過發現「恐龍這麼大一隻喔！」真的很特別，已經迫不及待想趕快帶著自家孩童過來看看，以小朋友嬌小的身高站在一旁一定更身歷其境，會幫孩童拍下很多很有趣的照片。另位民眾也說，這點子很棒，怎麼也不會想到會有這麼高大的恐龍出現在這裡，這公園有牠的加入又變得更加豐富了。

高灘處提到，即將成為雷龍身體的羊蹄甲樹葉還在生長當中，再給它一點時間跟耐心；在公園現場也請小心安全，請勿攀爬以免危險，一起好好愛護環境，別遺留下垃圾。

恐龍主題造型的遊戲設施，加上呆萌雷龍新成員。圖／新北高灘處提供
恐龍主題造型的遊戲設施，加上呆萌雷龍新成員。圖／新北高灘處提供
浮洲與雷龍-身高6米高的雷龍，就住在浮洲遊戲場的樹林中。圖／新北高灘處提供
浮洲與雷龍-身高6米高的雷龍，就住在浮洲遊戲場的樹林中。圖／新北高灘處提供
雷龍特寫-呆萌雷龍現身浮洲遊戲場。圖／新北高灘處提供
雷龍特寫-呆萌雷龍現身浮洲遊戲場。圖／新北高灘處提供

恐龍 新北 沐浴

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