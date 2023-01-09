浮洲兒童遊戲場增加新成員！ 呆萌雷龍現身

新北有遼闊高灘地，當中不少特色公園，其中以恐龍為主題著稱的板橋浮洲兒童遊戲場，近期就加入一位體型高大的新成員，民眾只要在入口處的樹林就能發現有龐然大物隱身其中，也就是，行動緩慢但性格溫和的草食性巨獸-散步雷龍。

新北高灘處說明，散步雷龍整體尺寸長約8米、寬3米、高6米的散步雷龍，就住在板橋浮洲遊戲場樹群中，讓雷龍像是隱身在樹林中，近看像是以行走中低頭回眸的造型，注意腳下在休憩的民眾；遠看又像是在吃樹葉，以溫和呆萌的姿態，陪伴民眾一起運動、玩樂，沐浴在陽光下。

高灘處指出，浮洲遊戲場緊鄰大漢溪右岸河濱自行車道，許多遊樂設施結合恐龍造型，相當豐富多樣化，隨處都是最佳拍照玩樂地點，適合父母帶著孩童一同遊憩與合照，成為熱門打卡點。

民眾表示，自己騎腳踏車經過發現「恐龍這麼大一隻喔！」真的很特別，已經迫不及待想趕快帶著自家孩童過來看看，以小朋友嬌小的身高站在一旁一定更身歷其境，會幫孩童拍下很多很有趣的照片。另位民眾也說，這點子很棒，怎麼也不會想到會有這麼高大的恐龍出現在這裡，這公園有牠的加入又變得更加豐富了。