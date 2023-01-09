北市路平「郝規蔣來隨」？柯文哲：體檢後任內編的預算

台北市長蔣萬安上任不到半個月，宣布執行路平專案106條路段。前市長柯文哲今天在基隆表示，他的前任市長郝龍斌卸任前一兩年，花了一筆錢整修道路，所以他的任內少維修。最近體檢發現有些開始壞掉了，所以今年修馬路預算大幅提高，台北市會有比較多的鋪馬路工程。

蔣萬安日前宣布推動路平專案，媒體詢問是不是「郝規蔣來隨」。蔣回應，北市交通繁忙，平均道路使用年限8到10年，郝龍斌任內推動路平專案，很多路段都已達使用年限，需要開始下一輪道路優化。

柯文哲今天到基隆會見巿長謝國樑，媒體也詢問他對蔣萬安推動路平專案的看法，會不會擔心讓人誤以為柯任內都沒有改善？

柯文哲表示，「這要花時間解釋一下」，因為道路鋪下去以後，有它的使用周期。郝龍斌在任內最後一兩年，有花一筆錢把台北市的道路大大的整修，後來他的任內，每年花在馬路維修的錢前就比較低。

柯說，在他卸任前，市府有針對台北的馬路做過一次體檢，發現差不多8年的時間，有些道路馬上開始要壞掉了，所以在卸任之前，修馬路預算有大幅提升。

柯文哲表示，一個城市都有按照實際工程狀況去編預算，所以今年台北市修馬路、鋪馬路的預算大幅提高，民眾會在台北市看到比較多的鋪馬路工程。