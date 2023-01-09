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江北重劃移入多、國小恐沒位 家長憂孩子無法就近上學

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
民眾憂心附近國光國小校舍老舊，無法擴建孩子將無法就近就讀。圖／黃淑君提供
民眾憂心附近國光國小校舍老舊，無法擴建孩子將無法就近就讀。圖／黃淑君提供

新北市板橋江翠北側重劃區開發已逾6成，近年人口大量移入，不乏年輕夫妻與小孩。民眾憂心附近國光國小校舍沒空間，孩子無法就近就讀，以及停車需求大增等問題。議員黃淑君說，國光國小周邊停車問題一直是在地居民關心的，盼市府藉由校舍改建評估共構地下停車場。新北教育局表示，現已同意該校評估整建可行性，地下停車場興建案則會請交通局評估需求。

江翠北側重劃區開發已逾6成，其中AB區截至去年底共有21個建案，預計興建總戶數為2912戶。近年因人口大量移入，預估將會增加逾百位孩童就學需求。鄰近的國光國小校舍已建逾50年，雖然2016完成校舍耐震補強，但教室空間已無法再增加，恐怕無法滿足新移入的學生數。

黃淑君說，目前國光國小設有公托、公幼，若市府積極將可提升教學品質及教育環境，加上校舍改建需要很長時間規畫，重劃區尚未建造完成，市府應著眼未來讓孩子有最好的求學環境。同時，國光國小校地位置位於新舊社區交界，周邊有兩大公園，使用人口相當多，但是周邊停車問題遲遲無法有具體解決方案，希望藉由校舍改建評估共構地下停車場。

新北教育局表示，因應周邊建案持續增長，已協助校方盤點校園空間，目前國光國小並非滿額學校，短期內尚可因應學生就學需求，並已同意補助國光國小校舍整建可行性評估經費，請學校評估中長期學生增加狀況，做為校舍增建的參考。

另外，關於停車問題，新北教育局說，地下停車場興建案會請交通局評估周邊停車需求，並配合校園改建計畫期程規畫。

新北市板橋江翠北側重劃區開發已逾6成，近年人口大量移入，其中不乏年輕夫妻與小孩。本報資料圖
新北市板橋江翠北側重劃區開發已逾6成，近年人口大量移入，其中不乏年輕夫妻與小孩。本報資料圖
民眾憂心附近國光國小校舍老舊，無法擴建孩子將無法就近就讀。圖／黃淑君提供
民眾憂心附近國光國小校舍老舊，無法擴建孩子將無法就近就讀。圖／黃淑君提供

停車場 教育局

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