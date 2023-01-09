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新北市圖「打開波蘭」免費報名 多看書還可參加抽獎

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
新北市立圖書館配合即將登場的台北國際書展主題國「波蘭」，推出「打開波蘭」兒童寒假閱讀活動。圖／新北市立圖書館提供
新北市立圖書館配合即將登場的台北國際書展主題國「波蘭」，推出「打開波蘭」兒童寒假閱讀活動。圖／新北市立圖書館提供

寒假將至，新北市立圖書館配合即將登場的台北國際書展主題國「波蘭」，推出「打開波蘭」兒童寒假閱讀活動，讓大小朋友深入了解波蘭文化及聞名世界的重要人物，培養兒童國際觀，即日起免費開放報名。

波蘭位於東歐，在歷史文化、世界遺產方面都是東歐之最，其中鋼琴詩人蕭邦、首位獲得諾貝爾獎的女性科學家居禮夫人、現代天文學之父哥白尼、以及兒童人權之父柯札克都是波蘭聞名世界的重要人物。

新北市立圖書館「打開波蘭」兒童寒假閱讀活動，1月20日起至2月10日止在各區分館同步展開，包括2月4日深度旅行家馬繼康，於中和分館分享「旅行定格—在東歐遇見波蘭的美麗與哀傷」；2月5日WTO姐妹會波蘭女神ANNA，將為大家揭開波蘭的神秘面紗。

超人氣的音樂家林仁斌，2月12日將帶大家深度認識浪漫樂派的傳奇「鋼琴詩人蕭邦」；另外，還有波蘭陶器風格彩繪、哥白尼日心說與太陽系DIY、波蘭一片小吃卡納普卡、波蘭風剪紙奇幻之旅、波蘭繪本遊等有趣的手作DIY活動，讓大家可以深入地認識波蘭的城市、美食、與文化。

新北市立圖書館說，活動即日起免費開放報名，持有新北市借閱證的國小學童，只要完成閱讀學習護照同時借閱5本書，還可以參加學習護照加碼抽，有機會可以獲得超輕量護脊書包、LED觸控檯燈等開學好禮。

圖書館 寒假 波蘭

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