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基隆家扶中心志工幹部交接 授證表揚志工攜手同行

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基隆家扶中心今天辦志工隊新舊任隊長交接，家扶主任陳美君出席監交。圖／基隆家扶中心提供
基隆家扶中心今天辦志工隊新舊任隊長交接，家扶主任陳美君出席監交。圖／基隆家扶中心提供

基隆家扶中心今天辦志工幹部交接、志工授證表揚暨聯歡會，去年疫情大爆發，扶幼工作倍加艱難，家扶中心感謝志工們不離不棄，展現愛心與熱忱，支援各項扶助弱勢家庭活動。

基隆家扶有6支志工隊，今天在古早風味甕仔雞麥金店授證。基隆市議長童子瑋和多名市議員出席，贊助摸彩品同樂，志工隊員歡唱卡拉OK，氣氛熱鬧。

基隆家扶每年表揚滿5、10、15、20、25年志工，今年有50人受表揚，其中還有4人獲得衛生福利部和基隆市政府獎項。服務滿25年的志工吳素惠是肢體障礙者，但仍熱心公益，家扶中心大小活動常見她的身影。

國軍北部地區人才招募中心基隆招募站長周詠鴻擔任家扶志工滿5年，周末假期常邀同袍們參與家扶活動。他說，多盡一分力量，社會就多充滿一分愛，希望社會上讓愛循環，讓善蔓延。

基隆家扶中心表示，服務範圍除了基隆市，還有新北市金山、萬里、汐止、瑞芳、平溪、雙溪、貢寮區，單靠中心社工人力很難提供完善服務，還好有志工協助，才能落實各項扶助工作。

基隆家扶各志工隊新舊任幹部今天交接，扶幼委員會主委林新治致贈獎牌表揚，並頒發聘書給177名志工，未來一起努力，讓大眾看見家扶志工熱忱的心和博愛精神。

基隆家扶中心今天辦志工交接授證表揚暨聯歡會，扶幼委員會主委林新治主委頒發紀念牌給志工幹部。圖／基隆家扶中心提供
基隆家扶中心今天辦志工交接授證表揚暨聯歡會，扶幼委員會主委林新治主委頒發紀念牌給志工幹部。圖／基隆家扶中心提供
基隆家扶中心今天辦志工交接授證表揚暨聯歡會，志工共聚一堂同樂。圖／基隆家扶中心提供
基隆家扶中心今天辦志工交接授證表揚暨聯歡會，志工共聚一堂同樂。圖／基隆家扶中心提供
基隆家扶中心今天辦志工交接授證表揚暨聯歡會，基隆市議長童子瑋出席並與獲獎志工合照。圖／基隆家扶中心提供
基隆家扶中心今天辦志工交接授證表揚暨聯歡會，基隆市議長童子瑋出席並與獲獎志工合照。圖／基隆家扶中心提供

基隆 家扶中心

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