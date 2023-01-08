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高雄人開始懷念了...李四川陪蔣萬安視察路平上百網留言

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
北市副市長李四川(前右一)今凌晨陪市長蔣萬安(前右二)視察路平，李四川在臉書說，「這是開始，讓我們為提供台北市民有一條平安上班及回家的路，繼續打拼」。圖／引用自李四川臉書
北市副市長李四川(前右一)今凌晨陪市長蔣萬安(前右二)視察路平，李四川在臉書說，「這是開始，讓我們為提供台北市民有一條平安上班及回家的路，繼續打拼」。圖／引用自李四川臉書

台北市長蔣萬安今凌晨在副市長李四川等人陪同下，視察上任首條松江路路平工程，李四川今上午也在臉書貼文，離開市府約15年，施工伙伴中還見到幾位老朋友。感謝工務局好同事及施工的好伙伴們，「這是開始，讓我們為提供台北市民有一條平安上班及回家的路，繼續打拼」。李四川貼文引發上百網友留言，有網友留言捶心肝，「高雄人開始懷念了」。

李四川、副秘書長張溫德、工務局長黃一平、新工處長林昆虎等今天凌晨零點陪同市長蔣萬安視察路平，由於許多首長都是李四川當年在雙北的好同事，李四川今天在臉書提到，今晨與市長、里長及銑鋪機、鋪路的施工伙伴們「開晨會」，離開市府約15年了，在施工的伙伴中，還見到幾位老朋友。感謝工務局的好同事及施工的好伙伴們。

李四川貼文底下上百網友留言，有網友說，「捶心肝（我是高雄人)」、「羨慕台北，路更好了…」；也有網友留言讚李四川史上最強副市長「身為高雄人，很想念您到道路施工品質」，「唉！高雄沒能留住李副市長，真是百感交集！」

李四川

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