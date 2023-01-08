頂泰山巖邀各方民代揮毫 迎新春寫春聯

新北市定古蹟頂泰山巖今天邀請泰山區市民學苑書法班為民眾揮毫，贈送客製化春聯。頂泰山巖董事長李秋益說，書法是傳統文化，透過揮毫、春聯，傳達年節和祈福的氣氛。

立法委員洪孟楷、邱臣遠、新北市長議員宋明宗、前議員賴秋媚、泰山區長林慶豐、明志科技大學校長劉祖華等地方賢達今天揮毫，寫上「癸卯吉兔賀歲迎春納福揮毫贈春聯」15個大字。

現場還有義學國小校友、學生聯合組成的義學鳳凰太鼓團、明志國小師生、家長組成的明志國小葫蘆絲團、泰山太極國樂團等演出，佛光山泰山禪淨中心也送臘八粥跟民眾結緣。

輔仁大學附設醫院使命副院長石台華修女來自波蘭，每年邀請中文系老師院內揮毫，對書法不陌生，但第一次參與廟埕大陣仗活動。她說，看到廟宇和書法、多種活動結合，真是神奇、有趣。

輔大醫院也在現場安排量測血壓、血糖等健康促進活動。院長王水深揮毫寫的是「吉」字。他說，吉可以諧音台語的錢，醫療上的吉就是健康良好，輔大醫院剛升級區域醫院，更要精進專業照顧大眾。

奇蹟之家董事長馬玉潔說，自己跟頂泰山巖前董事長林志峰是老朋友，多年來一起照顧泰山鄉親。感謝頂泰山巖贊助50萬元，響應奇蹟之家為照顧長輩建築新家園。而頂泰山巖因應新冠疫情，連續2年各捐贈100萬元防疫基金暨照顧弱勢金給新北市好日子愛心大平台，獲市長侯友宜頒贈感謝牌。每年春節過年平安橋活動所得，也捐給輔大醫院、奇蹟之家作為社會公益用途。

李秋益指出，春節活動還有除夕夜拜頭香限量1元美金、迎春過平安橋等活動，歡迎信眾來祈福、結緣。