快訊

「黑人」郭信一槍擊案 是消失的毒品或弘仁會宿怨惹殺機？

24小時定位、匿名追捧...新興社群媒體曝Z世代缺乏安全感

赴泰旅遊需2劑疫苗證明！為避免僅針對陸客 泰國對所有外國旅客設限

聽新聞
test
0:00 / 0:00

領中央失業子女就學補貼 新北再加碼1萬8000元

聯合報／ 記者張睿廷／新北即時報導
新北市府生活扶助金，最高補助1萬1800元，合併勞動部補助最高可達3萬5800元。圖／新北市勞工局提供。
新北市府生活扶助金，最高補助1萬1800元，合併勞動部補助最高可達3萬5800元。圖／新北市勞工局提供。

新北市勞工局提醒，只要家中有子女就讀私立大專院校，並向勞動部申請「111-1學期失業勞工子女就學補助」獲審核通過者，可再向新北市府申請生活扶助金，最高可補助1萬1800元，合併勞動部補助最高可達3萬5800元，完全比照軍公教子女教育補助標準，收件時間為1月9日起至2月24日。

勞工局提醒，失業勞工僅需填寫申請書、領據，另外檢附勞動部審核結果通知單影本、111-1學期學費單影本、存摺影本，即可申請。考量部分失業勞工有參加職業訓練，同時領取生活津貼，今年特別放寬規定，讓此類非自願失業勞工亦得請領補助金。

勞工局指出，為避免失業造成子女就學中斷困擾，是市府會在每年9月中旬，優先輔導非自願離職失業勞工，先向勞動部申請補助，經該部勾稽比對後，一般會在次年1月上旬寄發審核結果通知單。勞工局再透過「加碼補助」，降低與軍公教子女教育補助的差距。

勞工局表示，相關簡章及申請書，可至市府行政大樓1樓東西側服務台、7樓勞工局、各區公所及8個公立就業服務站免費索取，或是可上「新北勞動雲」網站，輸入關鍵字「失業勞工子女生活扶助」，即可下載申請表。

延伸閱讀

成功轉化埤塘成濕地 新北漳和濕地被評為示範區

劃國土保育地遭地主反彈 新北：暫緩提送審議

新北市府財政局：市府一直處於缺錢狀態 不會有「還稅於民」

吳怡農拋「北、基、汐」合併 謝國樑：必須納入新北意見

相關新聞

頂泰山巖邀各方民代揮毫 迎新春寫春聯

新北市定古蹟頂泰山巖今天邀請泰山區市民學苑書法班為民眾揮毫，贈送客製化春聯。頂泰山巖董事長李秋益說，書法是傳統文化，透過...

領中央失業子女就學補貼 新北再加碼1萬8000元

新北市勞工局提醒，只要家中有子女就讀私立大專院校，並向勞動部申請「111-1學期失業勞工子女就學補助」獲審核通過者，可再...

占用公有地案例不斷 新北美樂地專案四年強力排除35件

新北工務局近年力推「新北美樂地」專案活化公有土地，將閒置土地活化供民眾使用；遭有心人士占用的土地，也有拆除大隊等跨單位合...

成功轉化埤塘成濕地 新北漳和濕地被評為示範區

漳和濕地位於國道三號中和交流道環道內，是新北市首座都會型人工濕地。新北市府從2010年認養至今，可在園區內觀察到逾600...

北市邀16家業者現場徵才 釋566工作機會

再過不到兩周就是農曆年，台北市勞動局就業服務處年前1月10日至13日邀集16家住宿餐飲、門市零售業、居家照服業等，辦理現...

郝規蔣隨？北市今年106條路平 蔣萬安：基礎建設不馬虎

台北市長蔣萬安上任兩周，訂出北市今年路平專案106條路段，蔣今凌晨視察路平工程表示，松江路是交通要道，每天許多公車經過，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。