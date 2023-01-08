領中央失業子女就學補貼 新北再加碼1萬8000元

新北市勞工局提醒，只要家中有子女就讀私立大專院校，並向勞動部申請「111-1學期失業勞工子女就學補助」獲審核通過者，可再向新北市府申請生活扶助金，最高可補助1萬1800元，合併勞動部補助最高可達3萬5800元，完全比照軍公教子女教育補助標準，收件時間為1月9日起至2月24日。

勞工局提醒，失業勞工僅需填寫申請書、領據，另外檢附勞動部審核結果通知單影本、111-1學期學費單影本、存摺影本，即可申請。考量部分失業勞工有參加職業訓練，同時領取生活津貼，今年特別放寬規定，讓此類非自願失業勞工亦得請領補助金。

勞工局指出，為避免失業造成子女就學中斷困擾，是市府會在每年9月中旬，優先輔導非自願離職失業勞工，先向勞動部申請補助，經該部勾稽比對後，一般會在次年1月上旬寄發審核結果通知單。勞工局再透過「加碼補助」，降低與軍公教子女教育補助的差距。

勞工局表示，相關簡章及申請書，可至市府行政大樓1樓東西側服務台、7樓勞工局、各區公所及8個公立就業服務站免費索取，或是可上「新北勞動雲」網站，輸入關鍵字「失業勞工子女生活扶助」，即可下載申請表。