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占用公有地案例不斷 新北美樂地專案四年強力排除35件

聯合報／ 記者李成蔭／新北即時報導
三重光興街旁空地原因私人持分問題，導致土地閒置無法利用。圖／新北工務局提供
三重光興街旁空地原因私人持分問題，導致土地閒置無法利用。圖／新北工務局提供

新北工務局近年力推「新北美樂地」專案活化公有土地，將閒置土地活化供民眾使用；遭有心人士占用的土地，也有拆除大隊等跨單位合作，強行拆除並重新規畫，讓民眾有更多休憩或停車空間，4年來已整頓近5萬平方公尺土地，相當於114個籃球場。

新北幅員遼闊，人口也多，各區不少公有地，有的閒置，有的則遭到私人霸占牟利。專案負責單位養工處表示，民國108至111年已完成51件美樂地專案，排除占用就有35件，活化面積達4萬8000餘平方公尺；整頓遭違法占用的土地及荒廢空地後，增設逾千個汽機車停車格，打造1萬4900餘平方公尺綠地、2萬4900平方公尺道路及人行道，提供市民更便利的生活空間。

工務局長祝惠美說，以樹林區太平路與太順街口附近巷弄為例，該案原遭民眾搭建鐵皮出租，不僅道路寬度被縮減，導致消防救災困難，鐵皮屋旁的溝渠更是嚴重影響用路人安全，最後在各單位合作下成功打通瓶頸，讓民眾能安全用路。

另一案，五股區天乙路一處約2600平方公尺空地，長期被民眾占用當停車場租出獲利，排除占用後重新規畫，去年底已搖身一變親子同樂的特色公園，成為五股區新亮點。

工務局指出，公有土地遭有心人士占用牟利，不僅違反公平正義，更衍生出公共安全、治安或環境髒亂等問題，在「新北美樂地」專案推動下，養工處與拆除大隊、區公所及景觀處等單位合作，將這些土地改頭換面，重新規畫更適合當地居民的使用。

三重光興街旁空地經養工處及區公所的努力，於109年開闢為巷弄間的小公園。圖／新北工務局提供
三重光興街旁空地經養工處及區公所的努力，於109年開闢為巷弄間的小公園。圖／新北工務局提供
板橋板城路改善後於108年搖身一變停車場，供市民使用。圖／新北工務局提供
板橋板城路改善後於108年搖身一變停車場，供市民使用。圖／新北工務局提供
板橋板城路改善前充斥垃圾、雜物堆積。圖／新北工務局提供
板橋板城路改善前充斥垃圾、雜物堆積。圖／新北工務局提供
林口文化北路改善前，雜草叢生且長期遭汽車占用。圖／新北工務局提供
林口文化北路改善前，雜草叢生且長期遭汽車占用。圖／新北工務局提供
林口文化北路後來經養工處於110年開闢為綠美化步道，方便行人通行。圖／新北工務局提供
林口文化北路後來經養工處於110年開闢為綠美化步道，方便行人通行。圖／新北工務局提供
五股天乙公園經養工處排除占用後，去年搖身一變共融式遊戲場。圖／新北工務局提供
五股天乙公園經養工處排除占用後，去年搖身一變共融式遊戲場。圖／新北工務局提供
五股天乙公園改善前，長期被民眾占用當停車場租出獲利。圖／新北工務局提供
五股天乙公園改善前，長期被民眾占用當停車場租出獲利。圖／新北工務局提供

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