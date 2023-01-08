桃園抽水站爆管11戶災損嚴重 里長要求照價賠償和回饋

桃園市龍潭區三坑自來水抽水站昨天管線爆管造成33.5萬多戶大停水，自來水公司第二區管理處搶修，原定今天早上7時無法如期恢復供水，停水延至今晚，龍潭三坑里長黃遠達今天上午表示，抽水站大水和平常噪音，讓居民受不了，這次受災戶11戶，有一戶鐵皮屋受災嚴重暫時住旅館，里民要求照價賠償及回饋居民措施。

台水第二區處三坑抽水站一期1350mm原水管爆管搶修，造成桃園市八區33萬5776戶停水延長至今晚12時，總計兩天停水40小時。面對三坑受災戶要求賠償損失，台水第二區處表示，該處明天派人現場會勘、拍照及為受災戶損失造冊， 預定10日由議員召開災害協調會，依程序辦理災損賠償事宜。

自來水三坑抽水站爆管，大水沖倒機車騎士之外，三坑里居民受災損失不小，今天一早忙著整理家園，十分忙碌，黃遠達將台水公司的災害損失估價單發給受災居民，黃說，該抽水站平時噪音困擾居民，久久一次發生淹水，居民受不了，這次淹水造成11戶受災，其中第一間鐵皮屋大水夾雜泥漿沖入，房子床具受損，無法日常生活使用，該居民暫時到旅館住2、3天。