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成功轉化埤塘成濕地 新北漳和濕地被評為示範區

聯合報／ 記者劉懿萱／新北即時報導
漳和濕地獲交通部高公局2022年認養考核績效卓著獎，並評選為觀摩示範區。圖／新北環保局提供
漳和濕地獲交通部高公局2022年認養考核績效卓著獎，並評選為觀摩示範區。圖／新北環保局提供

漳和濕地位於國道三號中和交流道環道內，是新北市首座都會型人工濕地。新北市府從2010年認養至今，可在園區內觀察到逾600種以上的生態物種，包含特有或瀕危物種，並獲交通部高公局2022年認養考核績效卓著獎，並評選為觀摩示範區。

新北環保局說，現已開放預約組團入園參訪，也歡迎民間企業協助濕地環境維護、清除外來種。

漳和濕地早期為農業耕作的蓄水埤塘與灌溉水路，都市化後失去原有功用，環保局向高速公路局認養土地、並申請水利署前瞻基礎建設補助，耗時6個月完成優化棲地、改善園區設施等工程，打造新北市首座都會型人工濕地，總面積6.7公頃，水域面積約0.9公頃，利用低碳節能淨化工法，把中坑灌渠污染負荷轉化，每年可提供約41公噸碳匯（意即植物光合作用吸收二氧化碳形成有機碳儲存量）。

高速公路局主任秘書彭煥儒表示，漳和濕地具有汙水處理、生態保育、棲地復育、環境教育、滯洪調節等功能，並與學校合作，結合生態課程教學，讓學子認識濕地之美，且透過認養打破原路權圍籬之封閉感，具增加空間利用性、景觀美化、水質淨化、生態增益及環境教育等附加價值。

環保局說，漳和濕地已發現有90種鳥類、116種蝴蝶、49種蜻蜓與豆娘、384種植物，共逾600種以上的生態物種。許多保育類、特有物種或曾瀕臨絕種動植物都曾造訪濕地，如紅尾伯勞、台灣八哥、大冠鷲、台灣藍鵲、金背鳩、五色鳥、白頭翁、褐頭鷦鶯、斯文豪氏攀蜥、盤古蟾蜍、食蛇龜、大安水蓑衣、台灣萍蓬草、綬草、水社柳、台灣水蕹及風箱樹（水芭樂）等。

新北環保局說，漳和濕地現已開放預約組團入園參訪，也歡迎民間企業協助濕地環境維護、清除外來種。圖／新北環保局提供
新北環保局說，漳和濕地現已開放預約組團入園參訪，也歡迎民間企業協助濕地環境維護、清除外來種。圖／新北環保局提供

人工濕地 認養

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