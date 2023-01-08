北市邀16家業者現場徵才 釋566工作機會

再過不到兩周就是農曆年，台北市勞動局就業服務處年前1月10日至13日邀集16家住宿餐飲、門市零售業、居家照服業等，辦理現場徵才活動，共釋出566個工作機會，歡迎社會新鮮人、準備求職或轉職、銀髮族、二度就業需求的民眾，親自至北市各就業服務站參加。

北市勞動局長高寶華表示，隨著國境開放，首波迎接旅客的住宿餐飲業及旅遊休閒業業績也翻漲數倍，本周釋出206個工作機會，占總數4成，包含台北萬豪酒店提供住宿餐飲等相關職缺共42個、台北花園大酒店提供房務員及工程技術人員等12個職缺。

餐飲業方面，台灣薩利亞餐飲、台灣吉豚屋餐飲徵求儲備幹部共40名高薪45K、廣受年輕族群喜愛的手搖品牌日出茶太、英格莉莉英式下午茶（六角國際），也釋出正職儲備職缺50名。

就服處表示，因應農曆春節即將來臨，批發零售業開始年度旺季，本周提供136個工作機會，最高薪職缺為新加坡商傲勝全球股份有限公司台灣分公司（OSIM）銷售人員，薪水最高達70K，另外也提供外勤人員等相關職缺，提供年後想轉職的你前來挑戰。

勞動局指出，本周徵才廠商有台北市私立永欣居家長照機構、智慧長照有限公司附設台北市私立愛關懷居家長照機構、麗庭莊園（88號樂章婚宴會館）、全家便利商店、三商家購（美廉社）、安橋公寓大廈管理維護、台北花園大酒店、六角國際事業、星聚點文創、台灣吉豚屋餐飲、全聯實業、宜華國際（台北萬豪酒店）、新加坡商傲勝全球 （OSIM）、台灣薩莉亞餐飲、金興發、五花馬共計16家企業。

本周徵才活動地點，10日在北投、內湖、南港東明青銀就服站舉辦12日在南港東明青銀、西門、信義、艋舺就服站舉辦，13日在景美就服站舉辦，活動時間皆為下午2至4時，參與廠商皆經主辦單位就業服務處嚴格把關，並無重大勞資爭議及無薪假狀況求職朋友可放心面試。