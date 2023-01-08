郝規蔣隨?北市今年106條路平 蔣萬安:基礎建設不馬虎

台北市長蔣萬安上任兩周，訂出北市今年路平專案106條路段，蔣今凌晨視察路平工程表示，松江路是交通要道，每天許多公車經過，若路面很久沒更新，會造成安全疑慮，尤其機車族「肉包鐵」，常有騎士向他反映路面不平常會險象環生，「路平是最基礎建設，也是市民最基本要求，任何小地方都不能馬虎」。

蔣萬安今天凌晨零點在副市長李四川、副秘書長張溫德、工務局長黃一平等人陪同下，赴松江路視察任內首條路平專案工程，由於李四川在高雄市前市長韓國瑜副手任內，協助高雄解決「馬路天坑」，讓市民很有感，對於蔣在北市推路平，李四川今表示「使命必達！」

由於前市長郝龍斌任內大規模推動路平，不過前市長柯文哲主力放在推動8米以下鄰里交通改善，媒體問蔣，上任兩周就開始推動路平，是否「郝規蔣來隨」，蔣萬安回應，北市交通繁忙，平均道路使用年限約8到10年，郝前市長任內推動的路平專案，很多路段都已達使用年限，的確需要開始下一輪道路優化。

蔣說，以今天視察的松江路為例，上次更新已是13年前，的確到了需要更新改善的時間，希望用路人可以安全、可以舒適使用道路。甚至為了避免影響民眾，會將路平工程影響降到最低，例如太早施工會影響交通用路，太晚施工會影響居住安寧，所以選擇在深夜、周末，就是要對民眾的影響降到最低。

北市新工處長林昆虎表示，今年度路平的106條路段中，急需改善有6條路段，包括信義路1段快車道(中山南路至杭州南路)、松江路東側(市民大道3段至松江路85巷)及松山路(信義路6段至松山路650巷15弄)會在農曆年前完成；民權東路6段北側(成功路2段至瑞光路)、承德路4段(劍潭路至大南路)及木柵路1段(景興路至景美溪橋)則將於春節後動工，2月28日前完成更新。

李四川表示，原則上「蔣市長任內，會將北市所有不良路面一定全力改善」，台北市8米以上道路，若使用達年限但實際狀況堪用，則不必重新銑鋪，但如果路面不好盡管未達年限也會重鋪，