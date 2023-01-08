走一半「行人地獄」蔣萬安出手：校園周邊也優先改善

美國論壇《Reddit》「都市地獄版（UrbanHell）」日前貼出一張台北市巷弄內人行道，一群小朋友走在綠色人行道上，走一半竟變成機車停車格，引發網友熱議。市長蔣萬安今凌晨視察松江路路平工程時表示，市府已開會討論，針對媒體報導的路段，還有校園周邊會優先改善，確保用路人在綠色人行標線上，不會走了一段又被擋住，有些農曆年前就會改善完成。

蔣萬安今天凌晨赴松江路(市民大道3段至松江路85巷間)視察路面銑鋪工程，對於台北市巷弄道路先前遭網友稱為行人地獄，蔣萬安今表示，他前天與副市長李四川、秘書長、交通局等開會，針對行人地獄的事情，交通局將針對該路段，還有針對校園周邊優先改善。

美國論壇《Reddit》「都市地獄版」先前瘋傳一張台北市松山區巷弄照片，照面上為松山區巷弄內一處人行道，原本一群小朋友走在人行道上，走到一半竟變成機車停車格，小朋友被迫走在巷弄的馬路，PO文者坦言，台灣的城市有個共同的問題，就是人行道很少，銜接的路型也不一致。

許多網友看到此貼圖，紛紛在PTT留言，有網友說，「確實啊，常看到一段一段接不起來的」，也有網友留言「根本是十八層地獄」，「機車跟行人誰比較有票？結果機車贏了」。不過也有網友無奈說，「沒辦法，台北已經算相對好的」，「出台北看看吧，呵呵，那才叫煉獄」。