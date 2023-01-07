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愛心贈米 費鴻泰、曾銘宗與會計師公會舉辦迎春活動

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
立委費鴻泰在信義區景勤里區民活動中心，辦理愛心贈米鴻兔迎春活動贈米儀式。圖/費鴻泰辦公室提供。
立委費鴻泰在信義區景勤里區民活動中心，辦理愛心贈米鴻兔迎春活動贈米儀式。圖/費鴻泰辦公室提供。

立委費鴻泰、曾銘宗與中華民國會計師公會全國聯合會、台灣省會計師公會及台北市會計師公會等會計師界代表，今下午在信義區景勤里區民活動中心，辦理愛心贈米鴻兔迎春活動贈米儀式；同時，邀請地方里長代表、弱勢團體、獨居長者及社福單位，大家一同參加這場寒冬送暖活動。

台北市會計師公會與費鴻泰及曾銘宗，共同舉辦白米4800包捐贈儀式。費鴻泰說，非常感謝台北市會計師公會傅文芳理事長、張豐淦名譽理事長與吳漢期名譽理事長、陳志光副理事長、省公會蔡家龍副理事長及公益公關委員會吳淑媛主任委員、理監事及熱心會計師們出錢出力，並且在百忙中前來參加。

費鴻泰說，在春節前，致贈白米給需要幫助的家庭及社福團體，是一場非常有意義的活動。今天由景聯里洪福周里長、景勤里王雷凱里長、景新里孫積德里長代表信義、南松山區54里；還有社福中心、台北市南區新移民社區關懷據點、台北市智障者家長協會、世界展望會、社團法人台北市基督教活水江河全人關懷協會、張老師基金會台北分事務所等單位，及社福單位等單位共同受贈，在寒冬中特別感到溫馨與溫暖。

曾銘宗致詞特別表示，疫情期間太久了，大家的心有疏離感；藉著新的一年開始，除了跟各位長者、弱勢團體、社福單位問聲新年好，也藉此機會表達我們的關心。謝謝三位里長及社福單位代表參加，希望新的一年大家都平安順利。同時，謝謝信義分局吳興街派出所同仁來做防災、防詐騙宣導，感謝警察同仁辛苦。此外，社福團體準備感謝狀給主辦單位台北市會計師公會。 

費鴻泰表示，社團法人台北市會計師公會秉持專業的服務態度，對社會公益也是不遺餘力。費鴻泰與曾銘宗委員樂當公益的推手，希望可以拋磚引玉讓更多企業及社團一起加入幫助弱勢團體的活動。

立委費鴻泰在信義區景勤里區民活動中心，辦理愛心贈米鴻兔迎春活動贈米儀式。圖/費鴻泰辦公室提供。
立委費鴻泰在信義區景勤里區民活動中心，辦理愛心贈米鴻兔迎春活動贈米儀式。圖/費鴻泰辦公室提供。
立委費鴻泰在信義區景勤里區民活動中心，辦理愛心贈米鴻兔迎春活動贈米儀式。圖/費鴻泰辦公室提供。
立委費鴻泰在信義區景勤里區民活動中心，辦理愛心贈米鴻兔迎春活動贈米儀式。圖/費鴻泰辦公室提供。

北市 費鴻泰 法人

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