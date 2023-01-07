爭議多時國道客運9026最終方案底定 通勤族權益不受損

從選舉前一直吵到選舉後的國道客運9026改道、減班爭議，今天最後方案終於底定，確定將由新團隊福和客運及皇家客運接駛，但分成尖峰時段和離峰時段行駛路線，把基隆人通勤影響降到最低，權益不受影響。

基隆市政府交通處表示，國道客運9026路將由福和客運及皇家客運接駛，原先業者提出全部班次均提前由國道1號汐止交流道上下，新增停靠汐止的大同路二段312巷、連興街口、東方科學園區、遠東世界中心等四站點，並縮駛以南港展覽館為端點。

基隆市政府考量業者方案將明顯增加基隆人通勤時間，在市長謝國樑、立委蔡適應、交通部公路總局及台北市政府交通局各方積極協助之下，爭取到國道客運9026路於上下班尖峰時段全數班次40班次均維持現況行駛動線並進入南港轉運站，通勤族權益不會受損。

國道客運9026路後續由新業者接駛後，分為現況動線「9026 基隆安樂區－國道3號新台五路交流道－南港轉運站」及新行駛動線「9026A 基隆安樂區－國道1號汐止交流道－南港展覽館」。

經一次次的協調，從最初全數班次均不進入南港轉運站，變成「尖峰時段9026及9026A班次各一半」，又變更為「上午尖峰時段9026及9026A班次為14：4、下午尖峰時段各一半」，最終再爭取到尖峰時段均以9026原動線行駛，實屬不易；另離峰班次部分，先以9026A動線行駛，並視實際需求滾動式檢討及調整；至新業者接駛期程部分，尚待交通部公路總局核定公告實施。

交通處表示，謝國樑市長指示由交通處長王圳宏於下午尖峰時段親自前往捷運南港展覽館站勘查國道客運9026路候車情形，發現該處候車環境尚有改善空間，如候車空間不足及人行道鋪面不平整等問題，已積極向台北市政府反映儘速改善，以提升市民候車品質。