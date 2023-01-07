快訊

斥資千萬堵學倫案 全國學位論文比對系統最快5月上線

面試空姐遭「剝光衣物只剩內褲」 受害正妹哭訴：像動物園的動物

3層樓高「屠城木馬」又來了 王世堅《炎上》被酸爆：上帝降臨啦

東北角觀光亮點計畫福隆溫泉祭開跑 4米巨大浮世繪吸睛

聯合報／ 記者游明煌／新北即時報導
東北角觀光亮點計畫福隆溫泉祭開跑，4米巨大浮世繪吸睛。記者游明煌／翻攝
東北角觀光亮點計畫福隆溫泉祭開跑，4米巨大浮世繪吸睛。記者游明煌／翻攝

位東北角的福容大飯店福隆，今天起到4月23日推出「福隆溫泉祭」系列活動，打造超日系的浮世繪展區以及高4米的網美燈籠牆，還有浴衣試穿體驗區、暖冬鍋物美食。

福容福隆透過大東北角觀光圈亮點型塑計畫，將福隆溫泉形象再升級，選用大眾文化的日系風格，結合東北角觀光特色如龜山島、芒花季等，在飯店內打造四大特色打卡點。

其中兩座高達4米的大型浮世繪，男形象作品「泉舞風芒」，芒花隨風勁舞動感的搖曳，以及佇立在海中的龜山島展現出堅韌與英氣；而女形象作品「見晴草嶺」是以來福隆登草嶺古道為題，在風吹過白靄靄的芒花，高掛在太平洋上空的艷陽，映照出雪白夢幻芒花。

4米高的燈籠牆「暖光戀福隆」以紅白相間的燈籠，和煦的暖光讓人就像穿越時空，如同走入日式老街中很有溫馨感。

除展覽活動，飯店也祭出多項優惠及好禮，活動期間於福隆溫泉祭展覽內，與作品拍照打卡上傳粉絲專頁，就有機會抽到萬元住宿券等好禮；搭配新北市政府「暖冬感溫祭」活動，自即日起到2月15日止，只要在飯店消費滿200元，憑發票至活動官網登錄即可參加摸彩活動，有機會抱走總價值超過40萬元的超值好禮。更多活動資訊請上福容大飯店福隆官網查詢：https://www.fullon-hotels.com.tw/fl/tw/

東北角觀光亮點計畫福隆溫泉祭開跑，4米巨大浮世繪吸睛。記者游明煌／翻攝
東北角觀光亮點計畫福隆溫泉祭開跑，4米巨大浮世繪吸睛。記者游明煌／翻攝
東北角觀光亮點計畫福隆溫泉祭開跑，4米巨大浮世繪吸睛。記者游明煌／翻攝
東北角觀光亮點計畫福隆溫泉祭開跑，4米巨大浮世繪吸睛。記者游明煌／翻攝

福隆 溫泉

延伸閱讀

鄭成功祖廟360周年燈會啟燈 日本山形市220盞燈籠交流

桃花雙城遊「住一送一」！天成集團城堡+露營車雙體驗

春節台2線、基金公路、水金九、福隆易塞 加強交通疏導

福容大飯店福隆推春節專案 吃龍蝦、泡溫泉、抽住宿券

相關新聞

北市超徵210億元也發現金？蔣萬安曝規劃方向：有決定就會跟大家說明

台北市議員苗博雅日前在臉書貼文表示柯文哲2015至2022執政台北市8年間，共超徵210億元，如果平均發給市民，每個人可...

東北角觀光亮點計畫福隆溫泉祭開跑 4米巨大浮世繪吸睛

位東北角的福容大飯店福隆，今天起到4月23日推出「福隆溫泉祭」系列活動，打造超日系的浮世繪展區以及高4米的網美燈籠牆，還...

新北市府財政局：市府一直處於缺錢狀態 不會有「還稅於民」

新北市府財政局今天表示，受限財政收支劃分法不公，新北每年建設經費都不足，一直處於缺錢狀態，不會有「還稅於民」狀況，111...

動員大掃除 淡水號召近500人志工清掃街道

新北市淡水區市民聯合服務中心前廣場，今(7)日穿環保背心近五百名志工們，拿著打掃工具，開始進行居家及周邊環境大整頓工作，由淡水區清潔隊與區公所號召淡水區42個里辦公室的環保志工，還有區公所、戶政等單位，打掃街道環境的行列。

大師揮毫送春聯 淡水稅捐處吸引民眾捐發票

為讓大家提前感受過年氣氛，淡水區市民聯合服務中心大樓一樓大廳，由新北市稅捐處淡水分處舉辦書法名師揮毫捐發票換春聯活動，邀請知名書法老師唐菁一起來寫春聯，吸引許多民眾前來將手機上的雲端發票捐出，換取一張一張的精美春聯。

淡水一信冬令救濟 200多萬元助弱勢暖過年

深耕在地多年的淡水第一信用合作社，在八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里六個行政區，同時舉辦了關懷弱勢活動，在總社由理事主席麥勝剛親自帶隊，發送紅包總共有200多萬元，要給1,363戶低收家庭，而每戶可領得一千五百元的救濟金。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。