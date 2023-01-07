東北角觀光亮點計畫福隆溫泉祭開跑 4米巨大浮世繪吸睛

位東北角的福容大飯店福隆，今天起到4月23日推出「福隆溫泉祭」系列活動，打造超日系的浮世繪展區以及高4米的網美燈籠牆，還有浴衣試穿體驗區、暖冬鍋物美食。

福容福隆透過大東北角觀光圈亮點型塑計畫，將福隆溫泉形象再升級，選用大眾文化的日系風格，結合東北角觀光特色如龜山島、芒花季等，在飯店內打造四大特色打卡點。

其中兩座高達4米的大型浮世繪，男形象作品「泉舞風芒」，芒花隨風勁舞動感的搖曳，以及佇立在海中的龜山島展現出堅韌與英氣；而女形象作品「見晴草嶺」是以來福隆登草嶺古道為題，在風吹過白靄靄的芒花，高掛在太平洋上空的艷陽，映照出雪白夢幻芒花。

4米高的燈籠牆「暖光戀福隆」以紅白相間的燈籠，和煦的暖光讓人就像穿越時空，如同走入日式老街中很有溫馨感。

除展覽活動，飯店也祭出多項優惠及好禮，活動期間於福隆溫泉祭展覽內，與作品拍照打卡上傳粉絲專頁，就有機會抽到萬元住宿券等好禮；搭配新北市政府「暖冬感溫祭」活動，自即日起到2月15日止，只要在飯店消費滿200元，憑發票至活動官網登錄即可參加摸彩活動，有機會抱走總價值超過40萬元的超值好禮。更多活動資訊請上福容大飯店福隆官網查詢：https://www.fullon-hotels.com.tw/fl/tw/。