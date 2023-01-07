劃國土保育地遭地主反彈 新北：暫緩提送審議

新北市府地政局今天表示，中央依環境敏感圖資劃設國土保育地區，但未明確規範管制條件，以致地主與青農團體反彈擔心權益受損；故暫時不會提送新北國土計畫審議會。

新北市府地政局今天發新聞稿指稱，內政部推動國土計畫新制，要求地方政府開公聽會蒐集民意，以利後續法制作業。市府已辦23場，發現民眾強力反對私有土地被劃設為國土計畫法的「國土保育地區第一類（國保一）」。

地政局長汪禮國今晚接受中央社記者電訪表示，國土保育地區多是依照中央的環境敏感圖資劃設，不是地方政府可隨意調整，新北市約有2萬6000名地主遭劃設為「國保一」，也就是被劃設為具豐富資源、重要生態、珍貴景觀或易致災條件，其環境敏感程度較高之地區。

依照國土計畫法，國土功能分區包括：國土保育地區、海洋資源地區、農業發展地區、城鄉發展地區。被劃為「國保一」的土地使用原則是，維護自然環境狀態，並禁止或限制其他使用。

汪禮國說，許多劃設地區只是依照圖資劃設，也沒有現場會勘，民眾強烈憂心辛苦一輩子才擁有的土地遭劃為「國保一」，立法完成限制項目後，必定更緊縮各種限制、罰責，讓生存權、財產權毫無保障。其中，新北市三峽區、坪林區的地主與農民團體反彈最強烈。

他說，各區青農團體更強烈反彈，認為茶農、筍農欲農產品初級加工、集貨、包裝等，都因被劃設為「國保一」而無法申請設置相關設施，此舉將徹底阻滅農民生路，也違背政府疾呼青年返鄉務農的政策。

汪禮國說，目前「國土計畫土地使用管制規則容許使用情形表（管制規則）」僅在草案階段，公聽會中，地主多表達不信任，並認為儘管中央強調不影響既有權益，但卻毫無保證，難保立法過程將有更多限縮。

汪禮國表示，中央並未說明這項規劃對地主的實質影響，說明會中，第一線基層人員難以具體回答地主所提疑問，地主憂心管制條件最嚴格的「國保一」地區受限項目，甚至大罵市府官員。

他說，日前內政部營建署官員於立法院接受質詢時，對民眾反彈，僅回應相關劃設由地方政府執行，中央僅負責審核，更加深民眾的誤解，甚至引發各地抗議聲浪。

汪禮國說，法規訂定應廣察民意由下往上，不應自上往下強行推動；中央應主動向民眾說明釋疑，並做全國性處理。新北市府無法為中央的片面說法「背黑鍋」，在內政部未能明確訂定管制規則前，會先將地主的心聲反映給中央，且暫緩提送新北市國土計畫審議會，以維護市民權益。