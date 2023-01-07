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北市原教中心推Podcast 邀金馬獎導演陳潔瑤聊原民夢想

聯合報／ 記者林佳彣／台北即時報導
泰雅族導演陳潔瑤以電影「哈勇家」拿下金馬獎導演殊榮。本報系資料照／記者吳碩攝影
泰雅族導演陳潔瑤以電影「哈勇家」拿下金馬獎導演殊榮。本報系資料照／記者吳碩攝影

台北市原住民族教育資源中心今年1月推出Podcast節目「台北『原』宇宙」，邀請單口喜劇演員喬瑟夫、金馬獎導演陳潔瑤等多位原民青年，分享自身的都市生活與圓夢故事，每周五下午5點在各大平台上架播出，未來也將製成電子書，讓更多人認識他們的生命歷程。

原教中心主任白紫‧武賽亞納說，在台北出生長大的原住民，某些方面很孤單，既沒部落經驗也無大眾所期待的口音、幽默等原民印象，更因都會化，使其在原民群體被視為「他者」，對於族群及身份認同常感到迷惘。

原教中心以教育為出發點，在年輕人常用傳播媒介Podcast，推出「台北『原』宇宙」節目，邀請排灣族喜劇演員喬瑟夫、學霸太魯閣族精神科醫師希雅特‧烏洛、泰雅族金馬獎導演陳潔瑤與新生代導演曾宇平、努力證明凱達格蘭族存在的族人杜宜蓁等人，暢談不同領域及族群的都市經驗。

該節目規劃8個主題，分成上下2集播出，每集30分鐘，1月6日起每周五下午5點在Apple Podcast、Spotify等各大平台上架播出，未來也會製成電子書，讓更多師生與家長從不同視角認識身邊的原住民學生。

白紫‧武賽亞納表示，教育界近年重視多元文化及全民原教落實在校園與日常，但仍常看到許多因對原民刻板印象引起的誤解，盼藉16集節目累積台北原住民青年學子的故事，也書寫屬於都會原住民的文化觀點。

台北市原住民族教育資源中心推出Podcast節目「台北『原』宇宙」，邀請多位原民青年分享其都市生活與圓夢故事。圖／台北市原住民族教育資源中心提供
台北市原住民族教育資源中心推出Podcast節目「台北『原』宇宙」，邀請多位原民青年分享其都市生活與圓夢故事。圖／台北市原住民族教育資源中心提供

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