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動員大掃除 淡水號召近500人志工清掃街道

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡水區清潔隊與區公所號召淡水區42個里辦公室的環保志工，還有區公所、戶政等單位，打掃街道環境的行列。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水區清潔隊與區公所號召淡水區42個里辦公室的環保志工，還有區公所、戶政等單位，打掃街道環境的行列。 圖／紅樹林有線電視提供

新北市淡水區市民聯合服務中心前廣場，今(7)日穿環保背心近五百名志工們，拿著打掃工具，開始進行居家及周邊環境大整頓工作，由淡水區清潔隊與區公所號召淡水區42個里辦公室的環保志工，還有區公所、戶政等單位，打掃街道環境的行列。

這幾天，天公作美，一早雖然氣溫有些寒冷，但還是可以看到溫暖的太陽。

淡水區長巫宗仁表示，許多的志工還有里長辦公室所率領的環保志工等單位，有5百多人，從公所出發，要將淡水市區，街道，巷弄水溝等等進行清潔動作。

另外區長巫宗仁更秀出新北市春聯，兔吉利來，並且用國台語來解說非常有趣的涵意。

淡水清潔隊長劉明媚表示，環境要乾淨，是需要很多人共同努力，透過一群對環境有熱情又的夥伴，就能讓環境越變越好，而今天一起打掃的範圍，除了市民聯合服務中心大樓周邊等共公區域外，還有各里的街道公園等等。

里長聯誼會長黃俊雄也表示，藉由各里環保志工的努力付出及善盡環境自主管理責任，讓大街小巷變的更舒適。希望這場活動，可以將市容變的更乾淨，大家一起有更好的環境過好年。

淡水

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