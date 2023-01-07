快訊

卸任後選總統？管中閔反問「想聽文雅還是淺顯說法」吐20字回應

東北季風減弱 明太陽露臉各地高溫上看25度

淡水一信冬令救濟 200多萬元助弱勢暖過年

觀天下／ 記者許端驛／淡水報導
淡水第一信用合作社在總社由理事主席麥勝剛親自帶隊，發送紅包總共有200多萬元，要給1,363戶低收家庭，而每戶可領得一千五百元的救濟金。 圖／紅樹林有線電視提供
淡水第一信用合作社在總社由理事主席麥勝剛親自帶隊，發送紅包總共有200多萬元，要給1,363戶低收家庭，而每戶可領得一千五百元的救濟金。 圖／紅樹林有線電視提供

深耕在地多年的淡水第一信用合作社，在八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里六個行政區，同時舉辦了關懷弱勢活動，在總社由理事主席麥勝剛親自帶隊，發送紅包總共有200多萬元，要給1,363戶低收家庭，而每戶可領得一千五百元的救濟金。

近三年新冠肺炎疫情未曾停歇，一波緊接一波，國內產業深受疫情衝擊，一般民眾的收入也相對減少，弱勢家庭的生活益加需要大家來關注。淡水一信一本初衷熱心公益，數十年來不曾間斷，持續落實對弱勢家庭的具體關懷行動，贈送冬令救濟金給低收入戶。

理事主席麥勝剛表示，希望藉由淡水一信這項拋磚引玉「雪中送炭」的關懷捐助活動，能讓大家在歲末寒冬之際，多多關懷地方的基層弱勢，

除了在總社及各區分行發送慰問金之外，淡水一信總經理，更是在寒冷的天氣當中，親自來到了淡水區真理街，弱勢居民當中，來關懷這裡的長者，雪中送炭，讓大家在歲末寒冬之際，多多關懷地方基層的弱勢者，讓低收入戶可以過個溫暖的年節，希望藉此可以達到拋磚引玉的效果，喚起社會更多的愛心，給需要幫助的民眾。

淡水一信是一家最善盡企業社會責任，熱心舉辦公益活動的金融機構，歷年來，捐贈的項目除了身心障礙者專用復康巴士3部外，尚有救護車、消防車、警用巡邏車、各學校及社區鐘塔、每年還舉辦國民中小學學生書法寫生比賽、捐贈國民中小學「一信獎」獎學金，及舉辦冬令救濟活動等，不勝枚舉。

淡水一信向來經營穩健，公司治理嚴謹，主管機關曾嘉許該社係「信用合作社界的模範生」。同時由於該社這些年來，積極建置管理資訊系統，有效提升服務品質與工作效能，在地化深耕經營，締造了良好的營運績效。去年該社又榮獲第11屆菁業獎─最佳合作金融獎特優，該社前後已榮獲第5屆、第7屆、第9屆及第11屆菁業獎，難怪大家都公認淡水一信是最用心經營的基層金融機構。

淡水

延伸閱讀

「大村發什麼，彰化都在看」 今低收戶圍爐領3千元

嘉義各界捐贈愛心年菜 關懷1500戶弱勢家庭

淡水「周杰倫套餐」是啥？美食內容物曝光 網揭露名稱由來

大甲警結合福慧慈善寒冬送暖 660戶弱勢家庭受幫助

相關新聞

北市超徵210億元也發現金？蔣萬安曝規劃方向：有決定就會跟大家說明

台北市議員苗博雅日前在臉書貼文表示柯文哲2015至2022執政台北市8年間，共超徵210億元，如果平均發給市民，每個人可...

新北市府財政局：市府一直處於缺錢狀態 不會有「還稅於民」

新北市府財政局今天表示，受限財政收支劃分法不公，新北每年建設經費都不足，一直處於缺錢狀態，不會有「還稅於民」狀況，111...

動員大掃除 淡水號召近500人志工清掃街道

新北市淡水區市民聯合服務中心前廣場，今(7)日穿環保背心近五百名志工們，拿著打掃工具，開始進行居家及周邊環境大整頓工作，由淡水區清潔隊與區公所號召淡水區42個里辦公室的環保志工，還有區公所、戶政等單位，打掃街道環境的行列。

大師揮毫送春聯 淡水稅捐處吸引民眾捐發票

為讓大家提前感受過年氣氛，淡水區市民聯合服務中心大樓一樓大廳，由新北市稅捐處淡水分處舉辦書法名師揮毫捐發票換春聯活動，邀請知名書法老師唐菁一起來寫春聯，吸引許多民眾前來將手機上的雲端發票捐出，換取一張一張的精美春聯。

淡水一信冬令救濟 200多萬元助弱勢暖過年

深耕在地多年的淡水第一信用合作社，在八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里六個行政區，同時舉辦了關懷弱勢活動，在總社由理事主席麥勝剛親自帶隊，發送紅包總共有200多萬元，要給1,363戶低收家庭，而每戶可領得一千五百元的救濟金。

瑞芳歲末大掃除 里長、志工300人熱情響應

農曆新年即將到來，為響應國家清潔週，瑞芳區清潔隊今(7)日舉行年終大掃除活動，近300名包括里長志工熱情響應，進行前往大街小巷進行大掃除，並且號召民眾一同加入除舊佈新行列，清理居家內外，消除病媒蚊。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。