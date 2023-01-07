淡水一信冬令救濟 200多萬元助弱勢暖過年

深耕在地多年的淡水第一信用合作社，在八里、淡水、三芝、石門、金山、萬里六個行政區，同時舉辦了關懷弱勢活動，在總社由理事主席麥勝剛親自帶隊，發送紅包總共有200多萬元，要給1,363戶低收家庭，而每戶可領得一千五百元的救濟金。

近三年新冠肺炎疫情未曾停歇，一波緊接一波，國內產業深受疫情衝擊，一般民眾的收入也相對減少，弱勢家庭的生活益加需要大家來關注。淡水一信一本初衷熱心公益，數十年來不曾間斷，持續落實對弱勢家庭的具體關懷行動，贈送冬令救濟金給低收入戶。

理事主席麥勝剛表示，希望藉由淡水一信這項拋磚引玉「雪中送炭」的關懷捐助活動，能讓大家在歲末寒冬之際，多多關懷地方的基層弱勢，

除了在總社及各區分行發送慰問金之外，淡水一信總經理，更是在寒冷的天氣當中，親自來到了淡水區真理街，弱勢居民當中，來關懷這裡的長者，雪中送炭，讓大家在歲末寒冬之際，多多關懷地方基層的弱勢者，讓低收入戶可以過個溫暖的年節，希望藉此可以達到拋磚引玉的效果，喚起社會更多的愛心，給需要幫助的民眾。

淡水一信是一家最善盡企業社會責任，熱心舉辦公益活動的金融機構，歷年來，捐贈的項目除了身心障礙者專用復康巴士3部外，尚有救護車、消防車、警用巡邏車、各學校及社區鐘塔、每年還舉辦國民中小學學生書法寫生比賽、捐贈國民中小學「一信獎」獎學金，及舉辦冬令救濟活動等，不勝枚舉。

淡水一信向來經營穩健，公司治理嚴謹，主管機關曾嘉許該社係「信用合作社界的模範生」。同時由於該社這些年來，積極建置管理資訊系統，有效提升服務品質與工作效能，在地化深耕經營，締造了良好的營運績效。去年該社又榮獲第11屆菁業獎─最佳合作金融獎特優，該社前後已榮獲第5屆、第7屆、第9屆及第11屆菁業獎，難怪大家都公認淡水一信是最用心經營的基層金融機構。