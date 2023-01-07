瑞芳歲末大掃除 里長、志工300人熱情響應

農曆新年即將到來，為響應國家清潔週，瑞芳區清潔隊今(7)日舉行年終大掃除活動，近300名包括里長志工熱情響應，進行前往大街小巷進行大掃除，並且號召民眾一同加入除舊佈新行列，清理居家內外，消除病媒蚊。

一大早九點不到，將近300名包括里長還有各里的環保志工集結在清潔隊辦公室前，準備出發進行今日的大掃除活動，包括龍興，龍潭，東和，爪峰，傑魚等13個里的志工們幾乎全員出動，大家在出發前大誓師，要將里內環境打掃的乾乾淨淨。

瑞芳區清潔隊長吳河勇說，國家清潔週期間家家戶戶將住家及週遭環境打掃乾淨，讓返鄉探親的親友及外地遊客，一到瑞芳地區就有一個乾淨、清爽、舒適的環境，留下美好的印象，特別感謝里長和各里志工，長期對於自身環境的維護，讓居家環境都維持在水準之上。

龍潭里長陳淑霞說，配合國家清潔週，動手清理居家環境，屋外門前4公尺道路範圍、騎樓、公園、綠地、空地等公共空間，也要一併打掃。外出旅遊不製造髒亂不亂丟垃圾，共享整潔美麗的休憩空間，過個環保又健康的新年。