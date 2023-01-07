雙溪上林里送春聯民眾愛 手寫的最有溫度

雙溪區上林里每年在農曆過年前都會舉辦寫春聯活動，由上林里里長簡德福、上林國小校長乃瑞春及瑞芳書道學會一行人，今(7)日寫春聯給民眾討吉利，每幅春聯都很搶手，民眾也有自備的吉祥話要現場老師書寫，討個吉利迎接新的一年。

不畏寒冷天氣，不少民眾一早就到上林里活動中心前，準備來拿春聯討個吉利，今年由瑞芳書道學會為發揚傳統書法文化，特別熱情贊助來現場揮毫寫春聯，滿滿掛上各式吉祥話的春聯，非常搶手。

上林里長簡德福說，今年因為疫情，很多事情都受到影響，但一年最重要的傳統節日新年，寫春聯今年一樣不停擺，就是希望民眾接下來家裡大掃除除舊佈新，可以貼春聯沾沾喜氣迎接新的一年。

雙溪區長藍瑞珉說，感謝上林社區舉辦如此有意義的活動，讓老少咸宜都能參與，另外，今年新北市政府準備「兔吉利來」春聯是一款創意的國臺語雙語春聯，最特別的是，兔吉利來還是自由式春聯，吉利來兔、利來兔吉、來兔吉利，可以選擇自己喜歡的順序來念，不同順序念法都有不同含意。