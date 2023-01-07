免費家教班翻轉弱勢學子人生 北投區公所今年服務再添1校

「就學最有用，孩子人生可整個翻轉過來。」北投區公所區長于保雲看見當地貧富不均，許多弱勢家庭礙於種種資格，處於無法受政府照顧的灰色地帶，因此號召民間籌措資金，去年啟動家教班也發揮力量，在一對一陪伴下，有學生成績從不及格到高分，信心倍增。新學期將擴大服務量能，繼續翻轉學子人生。

北投區公所推動「北投送暖－學習相伴 讓愛發光家教班」，攜手在地學界資源，邀請陽明交大與政戰學院學生擔任家教老師，面試遴選學業優異且願意付出的大哥哥、大姊姊，一對一免費義務教學，更以生命陪伴作為榜樣。去年3月開學迄今兩學期，桃源國中共有9名學生受惠。

其中，周同學原本對英文和數學沒信心，在家教老師耐心輔導下，慢慢啟發學習興趣，遇到問題主動問，老師更額外花時間加強複習。正因如此，周生各科成績顯著進步，英文文法考試更從不及格突飛猛進到85分，他對此開心不已，更歸功於大哥哥授業解惑。

于保雲分享，之所以成立家教班，是受嘉義民雄薪傳二手書店影響，「館長」黃金山找來大學生，提供免費一對一課輔，讓他深受感動，也特別南下取經，並於去年在北投啟動就學服務，如今看到孩子成績不好到漸有起色，內心真的好欣慰。家教班目前服務桃源國中，2月新學期將再有關渡國中5名學生受助。

其實，北投區公所2021年10月起「北投送暖－翻轉弱勢‧讓愛飛揚」服務計畫，著重4救（就），就學是其中一環，另有生活救助、就業及就醫。于保雲說，即使下周即將退休，該服務計畫也不因此喊停，因為「軌道已經舖出來，火車只能往前走。」