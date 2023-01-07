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年貨大街開放試吃 蔣萬安：柔性勸導不要邊走邊吃

聯合報／ 記者楊正海／台北即時報導
圖為台北市長蔣萬安。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
圖為台北市長蔣萬安。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

農曆春節即將到來，迪化年貨大街回歸疫情前規模將於6日開辦，並開放民眾試吃。對於相關防疫，台北市長蔣萬安下午出席台北市傑出市民送春聯活動受訪指出，會配合中央相關的防疫措施，而且年貨大街試吃，會用柔性勸導的方式，希望民眾特別注意不要邊走邊吃，還是要注意一下防疫。

蔣萬安也說，下個星期一會正式公布市府這次的春聯，其實在春聯的規畫準備上，也花了一些時間，下星期大家就可以看到。市府表示，將會公布設計師設計、書法家揮毫的作品。至於發財金，蔣萬安表示，現在也正在規畫，應該是初一初二，都會拜訪宮廟，也會發發財金

另外，由法務局消保官與台北市商業處、市場處、衛生局、環境保護局、消防局、警察局、大同區公所等單位，組成聯合小組，將從今年1月6日起至1月20日止，針對迪化年貨大街之食品安全、環境清潔、消防安全及商品標示等相關項目進行查核及輔導，以提供市民安全及衛生的年節食品採購場所。

法務局今表示，活動開幕首日採買人潮踴躍，攤商出現排隊人龍，北市消保官於活動展期內加強稽查，要求攤商價格及份量透明、營業環境清潔，並取締違規設攤，保障消費者權益。首日查核約120家次，消保官針對商品價格標示共計輔導30家攤商，完成改善。

年貨大街 春聯 蔣萬安

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