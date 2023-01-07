快訊

批超徵稅收是「行政失靈」引黨內炸鍋 高嘉瑜出面道歉了

怒嗆民進黨台南黑金勾結 館長：當台灣人都死了？

蕭景田改1500萬交保再躲羈押 士院曝關鍵2原因

聽新聞
test
0:00 / 0:00

新北模擬聯合國會議 倡議惜食減碳愛地球

聯合報／ 記者李定宇／新北即時報導
新北市副市長劉和然(後排右4)倡議惜食減碳愛地球5行動。圖／新北市教育局提供
新北市副市長劉和然(後排右4)倡議惜食減碳愛地球5行動。圖／新北市教育局提供

新北市教育局今於中和國小舉辦模擬聯合國會議，193位模擬聯合國會員國代表化身為小外交官，與擔任大外交官的新北市副市長劉和然、前外交部長林永樂及前駐德代表陳華玉共同探討氣候變遷如何做到惜食減碳，另邀請逾千名世界小公民線上攜手參與，共同關心全球議題。

聯合國環境署於2021年發表指出，全球每年將近10%的溫室氣體排放與浪費近10億噸食物有關，如何因應氣候變遷已成為全民重要課題。因此在新北市府今年會議中探討食物與環境的關係、如何控制及運用剩食等議題，培養學生具備國際領導、思考及口語表達能力，提升其國際視野和國際教育核心素養。

劉和然表示，新北市於2016年成立新北惜食分享網，逾1300個單位加入響應，以公益、教育及環保3大主軸，採跨局處合作模式，翻轉食物浪費，推動迄今已逾6年多。在新北在地的弱勢照顧上面，超過151萬人次受益；目前減少廢棄物產生達3600多噸，共運用819噸廚餘推動循環概念，能讓學生從國際議題反思生活中惜食環保的意義與價值。

劉和然在會議中帶領線上與實體參與師生共同倡議惜食減碳愛地球5行動，包括惜食零浪費、先用即期品、剩食樂分享、餐餐吃乾淨、採買剛剛好，展現懷抱愛護地球的心並用行動具體實踐。

中和國小詹芯睿同學表示，參加會議後更瞭解減少食物浪費可減少碳排放，回家後要跟媽媽說，醜蔬果也可以使用，同樣健康美味。教育局長張明文表示，新北市教育局每年補助各校辦理模擬聯合國推動計畫，並舉辦模擬聯合國會議，引導學生從小能與世界接軌，重視國際議題。

新北模擬聯合國會議活動大合影。圖／新北市教育局提供
新北模擬聯合國會議活動大合影。圖／新北市教育局提供

劉和然

延伸閱讀

新北公園占地6公頃 28公尺最長溜滑梯就在這

「淡水女路」培訓導覽員 助中年婦女二度就業

接棒侯友宜選新北市？江啟臣再重申不是事實、沒談過

新北市表揚「領航金獎」 淡水區關懷弱勢協會獲最佳奉獻獎

相關新聞

北市超徵210億元也發現金？蔣萬安曝規劃方向：有決定就會跟大家說明

台北市議員苗博雅日前在臉書貼文表示柯文哲2015至2022執政台北市8年間，共超徵210億元，如果平均發給市民，每個人可...

年貨大街開放試吃 蔣萬安：柔性勸導不要邊走邊吃

農曆春節即將到來，迪化年貨大街回歸疫情前規模將於6日開辦，並開放民眾試吃。對於相關防疫，台北市長蔣萬安下午出席台北市傑出...

新北模擬聯合國會議 倡議惜食減碳愛地球

新北市教育局今於中和國小舉辦模擬聯合國會議，193位模擬聯合國會員國代表化身為小外交官，與擔任大外交官的新北市副市長劉和...

北市也有超徵稅收 蔣萬安：將用在市政建設上

台北市長蔣萬安下午出席迎春揮毫活動，主辦單位贈送春聯，蔣萬安致詞時強力宣傳「台灣燈會在台北」。對於中央稅收超徵將普發現金...

民眾對國土計畫新制表達不滿 新北市府將暫緩提送審議程序

內政部為推動國土計畫新制，新北市政府透過公聽會綜整多數民眾意見，但發現多對「土地使用管制規則容許使用情形表」（管制規則）...

捷運站淪租設夾娃娃機 議員質疑：招商能力慘？

北捷公司在柯文哲市長任內努力招商發展副業，其中包括將捷運站場地招商出租，但議員鍾佩玲指出，從109年起，北捷即將新北投車...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。