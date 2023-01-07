新北模擬聯合國會議 倡議惜食減碳愛地球

新北市教育局今於中和國小舉辦模擬聯合國會議，193位模擬聯合國會員國代表化身為小外交官，與擔任大外交官的新北市副市長劉和然、前外交部長林永樂及前駐德代表陳華玉共同探討氣候變遷如何做到惜食減碳，另邀請逾千名世界小公民線上攜手參與，共同關心全球議題。

聯合國環境署於2021年發表指出，全球每年將近10%的溫室氣體排放與浪費近10億噸食物有關，如何因應氣候變遷已成為全民重要課題。因此在新北市府今年會議中探討食物與環境的關係、如何控制及運用剩食等議題，培養學生具備國際領導、思考及口語表達能力，提升其國際視野和國際教育核心素養。

劉和然表示，新北市於2016年成立新北惜食分享網，逾1300個單位加入響應，以公益、教育及環保3大主軸，採跨局處合作模式，翻轉食物浪費，推動迄今已逾6年多。在新北在地的弱勢照顧上面，超過151萬人次受益；目前減少廢棄物產生達3600多噸，共運用819噸廚餘推動循環概念，能讓學生從國際議題反思生活中惜食環保的意義與價值。

劉和然在會議中帶領線上與實體參與師生共同倡議惜食減碳愛地球5行動，包括惜食零浪費、先用即期品、剩食樂分享、餐餐吃乾淨、採買剛剛好，展現懷抱愛護地球的心並用行動具體實踐。

中和國小詹芯睿同學表示，參加會議後更瞭解減少食物浪費可減少碳排放，回家後要跟媽媽說，醜蔬果也可以使用，同樣健康美味。教育局長張明文表示，新北市教育局每年補助各校辦理模擬聯合國推動計畫，並舉辦模擬聯合國會議，引導學生從小能與世界接軌，重視國際議題。