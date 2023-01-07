快訊

宋先生駁「給小甜甜養」 首揭財務分配「不多但夠用」網傻眼

影／台中惡火1家5死今招魂 長孫擲7筊才允筊 家屬悲泣

民眾對國土計畫新制表達不滿 新北市府將暫緩提送審議程序

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市政府透過公聽會綜整多數民眾意見，但發現多對「土地使用管制規則容許使用情形表」（管制規則）草案表達不信任。圖／新北市地政局提供
新北市政府透過公聽會綜整多數民眾意見，但發現多對「土地使用管制規則容許使用情形表」（管制規則）草案表達不信任。圖／新北市地政局提供

內政部為推動國土計畫新制，新北市政府透過公聽會綜整多數民眾意見，但發現多對「土地使用管制規則容許使用情形表」（管制規則）草案表達不信任。新北市地政局表示，民眾皆認為，儘管中央強調不影響既有權益，但難保立法過程將有更多限縮，新北市府無法為其片面說法背書，在內政部未能明確訂定管制規則前，將暫緩後續提送的審議程序。

新北市地政局長汪禮國表示，國土保育地區多依中央的環境敏感圖資進行劃設，非各地方政府可隨意調整，地政局自去年底辦理各區公聽會彙集地方民意，迄今已辦理23場次，雖已依法盡力說明，但發現民眾仍強力表達反對私有土地被劃設為國保一，憂心辛苦一輩子才得以擁有的土地，劃為國保一後各種限制、罰責加身，生存權、財產權毫無保障。

汪禮國指出，目前「國土計畫土地使用管制規則」僅在草案階段，民眾憂心管制條件最為嚴格的國保一地區，立法完成後限制項目必定更加緊縮，讓各區青農團體更是強烈反彈，質疑政府疾呼青年返鄉，實際上卻趁轉軌新制時增加限制條件，例如茶農、筍農欲初級加工、集貨、包裝等，皆無法申請設置相關設施，認為此舉將徹底阻滅農民生路。

汪禮國說，新北市國保一土地僅佔全國國保一總面積的1.7%，顯見不只新北市面臨此問題，更是全國性問題，日前內政部營建署官員於立法院接受質詢時，對於民眾反彈僅回應相關劃設由地方執行，中央僅負責審核，更加深民眾誤解，甚至激發全國各地抗議聲浪，中央不能要求各縣市政府繼續背鍋，應該主動向全國民眾說明並做全國性處理。

汪禮國強調，法規訂定應廣察民意由下往上，不應僅僅自上往下強行推動，建請營建署正視地方聲音，儘速完成立法，並主動向全國民眾說明以釋疑慮。新北市長侯友宜要求市府團隊「傾聽民意、以民為天」，為維護市民權益，在未能明確了解民眾權益受影響程度前，將暫緩提送審議，以繫民眾對公部門之信任；在審議程序未進行前，仍將持續蒐集民眾意見，彙整後積極向中央反應，以傳達地方心聲。

新北市政府透過公聽會綜整多數民眾意見，但發現多對「土地使用管制規則容許使用情形表」（管制規則）草案表達不信任。圖／新北市地政局提供
新北市政府透過公聽會綜整多數民眾意見，但發現多對「土地使用管制規則容許使用情形表」（管制規則）草案表達不信任。圖／新北市地政局提供
新北市政府透過公聽會綜整多數民眾意見，但發現多對「土地使用管制規則容許使用情形表」（管制規則）草案表達不信任。圖／新北市地政局提供
新北市政府透過公聽會綜整多數民眾意見，但發現多對「土地使用管制規則容許使用情形表」（管制規則）草案表達不信任。圖／新北市地政局提供

新北市長 國保 內政部

延伸閱讀

影／新北首座機能型防災公園啟用 重、輕型救援隊成軍授旗

新北男「冰箱藏母屍」詐領社福金 士檢偵結起訴

新北公園占地6公頃 28公尺最長溜滑梯就在這

最強測速桿！新北年度排名出爐 這支年賺1300萬

相關新聞

台灣燈會到北市 估逾1000萬人次到訪

台灣燈會將於2月5日在台北市舉辦，市府已招募3500名志工，昨辦大會裝備發布記者會，台北市長蔣萬安表示，預期會有超過10...

北市也有超徵稅收 蔣萬安：將用在市政建設上

台北市長蔣萬安下午出席迎春揮毫活動，主辦單位贈送春聯，蔣萬安致詞時強力宣傳「台灣燈會在台北」。對於中央稅收超徵將普發現金...

北市超徵210億元也發現金？蔣萬安：規畫市政推動

台北市議員苗博雅日前在臉書貼文表示柯文哲2015至2022執政台北市8年間，共超徵210億元，如果平均發給市民，每個人可...

民眾對國土計畫新制表達不滿 新北市府將暫緩提送審議程序

內政部為推動國土計畫新制，新北市政府透過公聽會綜整多數民眾意見，但發現多對「土地使用管制規則容許使用情形表」（管制規則）...

捷運站淪租設夾娃娃機 議員質疑：招商能力慘？

北捷公司在柯文哲市長任內努力招商發展副業，其中包括將捷運站場地招商出租，但議員鍾佩玲指出，從109年起，北捷即將新北投車...

打卡熱點三貂角燈塔 全國首座獲旅服設施6S認證燈塔

全台目前已有21座燈塔開放參觀，東北角打卡熱門景點三貂角燈塔，近日獲頒「」服設施6S輔導認證計畫」認證證書，航港局說，三...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。