捷運站淪租設夾娃娃機 議員質疑：招商能力慘？

北捷公司在柯文哲市長任內努力招商發展副業，其中包括將捷運站場地招商出租，但議員鍾佩玲指出，從109年起，北捷即將新北投車站在內的11個捷運站場站空間出租給業者設置夾娃娃機，她質疑，若慘到要出租給夾娃娃機業者，顯示北捷在李文宗董事長帶領無方，招商能力顯然大幅衰退，且可能有違反大眾捷運法第53條規定附屬事業經營管理辦法之虞。

鍾佩玲指出，北捷光是去年就發生「手扶梯失速下滑」及「軌道失火」等重大事故，但積極發展副業，例如除成立物業電商、設置獨立時租空間及桌球場之外，還賣咖啡，以及及在北投機廠、土城機廠、蘆洲機廠開闢「開心農場」，飽受外界抨擊。

她說，看到新北投等車站內竟出現夾娃娃機，令人不解，即便需要透過場站空間增加收入補貼本業虧損，若慘到出租給夾娃娃機業者，北捷招商能力顯然大幅率退。

另外，鍾佩玲說，依大眾捷運法第53條規定，附屬事業經營管理辦法，經營附屬事業，娃娃機是符合管理事業？或是觀光旅遊業，恐非屬台北大眾捷運系統附屬事業經營管理辦法第四條規定所可營管之範疇，出租場站空間出現夾娃娃機，恐違反自身所訂的管理辦法。

對此，北捷公司表示，大眾捷運法第37條及第53條的規定，台北大眾捷運系統附屬事業經營管理辦法，是規範捷運公司可以兼營其他附屬事業的經營項目及規定，進行車站販賣店等事業，並以公開招租他人方式，經營販賣店。所以是由得標廠商依招商文件自行規畫店舖營業項目，以服務旅客。設置的夾娃娃機，都符合台北市自助選物販賣事業管理自治條例。

至於被質疑招商不力，北捷表示，近年來積極招商，也非常努力，除了捷運場站外，北捷的中山地下街、東區地下街，招商成績也不錯，很多地區幾乎滿租。