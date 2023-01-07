打卡熱點三貂角燈塔 全國首座獲旅服設施6S認證燈塔

全台目前已有21座燈塔開放參觀，東北角打卡熱門景點三貂角燈塔，近日獲頒「」服設施6S輔導認證計畫」認證證書，航港局說，三貂角燈塔成為全國第一座獲認證的燈塔，未來會再申 請其他燈塔，打造「燈塔觀光品牌」目標。

中華顧問工程司日前頒發「三貂角燈塔－旅服設施6S輔導認證計畫」認證證書給航港局。

台灣極東有著純白色塔身的三貂角燈塔，外觀是足球形雷達、希臘風涼亭、圓拱小教堂及愛心裝置藝術等造景，搭配藍天碧海，平日很多遊客造訪。

航港局說，燈塔隨著時代的進步，除了升級舊有助航設備、強化燈塔軟硬體設施功能外，航港局也積極推動開放觀光，以呈現燈塔自古至今累積豐富的文化及歷史等面貌，

為了建立燈塔觀光品牌，提升服務品質，特地透過中華顧問 6S輔導團隊協助認證作業，期將6S內容應用於燈塔觀光旅遊的各類設施管理上，建立燈塔觀光品牌長期效益的作用。

目前，全台已有21座燈塔開放參觀，藉由這次三貂角燈塔獲得全國第一座取得旅服設施 6S 認證的機會，未來將再與中華顧問工程司攜手合作，打造「燈塔觀光品牌」目標。

中華顧問指出，旅服設施6S認證的推動，是讓場域業者重視旅遊服務的品保及服務作為，提升旅遊服務「安全」、「安心」等正面形象。由業者主動申請認證需求，再由中華顧問偏鄉智行中心專業團隊進行了解、授課、輔導，通過後頒發認證標章。

三貂角燈塔位在新北貢寮與宜蘭頭城交界處，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處以三貂角燈塔為中心，打造極東旅遊廊帶，民眾除了上燈塔欣賞美景、拍照，鄰近馬崗觀景台、四角窟眺望據點、卯澳漁村，加上舊草嶺環狀線自行車道，可自行規畫半日遊或1日遊。

三貂角燈塔面向太平洋，這座燈塔除了引領航路，現在也成熱門旅遊景點，純白色建築群，多款裝置藝術都適合拍照取景。燈塔旁儲放煤油倉庫改建的圓拱小教堂，復古木門加上彩色玻璃窗，浪漫氛圍吸引情侶約會，新人拍婚紗。