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天慈功德會連續9年行善全台 贈板橋208戶每戶3千關懷金

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
板橋區里長協助提報弱勢家戶，並與功德會志工合力審查。圖／新北市社會局提供
板橋區里長協助提報弱勢家戶，並與功德會志工合力審查。圖／新北市社會局提供

社團法人中華民國天慈愛心功德會今天致贈208弱勢家戶每戶3千元關懷金，新北市社會局表示，這是天慈愛心功德會連續9年行善全台的公益活動之一，新北市除板橋外，還有樹林和三重2場，功德會足跡擴及全台22場，在歲末天寒之際，為弱勢家戶注入一股暖流。

天慈愛心功德會理事長吳書儀表示，功德會以緊急醫療、孤貧喪葬、急難救助和獎助學金等4大志業為己任，長期關懷弱勢族群。這次板橋區共致贈208戶每戶3千元關懷金，非常感謝板橋中區扶輪社長吳育玲暨全體、台北市珍愛獅子會李月華、德一診所院長林雪驥、德霖公司總經理吳偉聰等共襄盛舉，尤其謝謝區公所和里長的協助提報，每一案件，都由功德會志工和里長合力審查。

社會局長張錦麗代表到場致意，她表示，這三年疫情嚴峻，影響百工百業和民生經濟，對底層的朋友更是衝擊，非常感謝天慈愛心功德會結合扶輪社、獅子會、善心醫療企業等，共同幫助弱勢家戶。

張錦麗說，由於政府社福預算有限，因此新北市長侯友宜成立「好日子愛心大平台」，希望透過平台的結合，運用民間資源來共同協助，讓民眾都能安居樂業。功德會「點亮希望、讓愛飛揚」活動，相信民眾不只是拿到3千元，還能收到滿滿的祝福跟溫暖。

社團法人中華民國天慈愛心功德會今天致贈208弱勢家戶每戶3千元關懷金。圖／新北市社會局提供
社團法人中華民國天慈愛心功德會今天致贈208弱勢家戶每戶3千元關懷金。圖／新北市社會局提供

新北市長 愛心 獅子會

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