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府中雙城計畫最後一塊拼圖 府中廣場完工開放行人通行

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
位於板橋府中捷運3號出口的「府中廣場」平台於1月5日開放通行供民眾體驗，提供市民舒適的步行與休憩空間。 圖／新北市工務局提供
位於板橋府中捷運3號出口的「府中廣場」平台於1月5日開放通行供民眾體驗，提供市民舒適的步行與休憩空間。 圖／新北市工務局提供

新北市推動「府中雙城」計畫，透過「城市新美學」、「以人為本」思維，融入文藝氣息，並營造安全友善的人行環境，位於板橋府中捷運3號出口的「府中廣場」平台已在1月5日開放通行供民眾體驗，結合周邊順暢的人行動線，提供舒適的步行與休憩空間。

「府中廣場」工程分兩階段進行，完工後人行環境從3467平方公尺提升至7774平方公尺。第一階段已於去年10月22日啟用，將原本被道路切割的破碎空間整併成寬敞平坦的徒步區，利用整合後的廣場舉辦「府中露天電影夜」活動、互動體驗活動市集，為商圈帶來更多人潮與商機。

第二階段運用空間改造分層設置手法，上層廣場提供民眾活動，下層是可容納281部機車的停車場，避免人車動線交織，不只提供民眾徒步休憩、表演空間，也能滿足民眾轉乘時機車停放需求。

工務局長祝惠美表示，新北市以「府中雙城」計畫改造板橋古城區與新城區1公里空間，為減少工程對市民的影響，全案採分期分區推動「雙軸」、「三廣場」終於到尾聲。

祝惠美表示，府中雙城計畫從2021年3月開工，陸續啟用「雙軸線」縣民大道及重慶路、北門街、市民廣場及站前廣場後，最後一塊拼圖「府中廣場」也於前日開放民眾搶先體驗，完工後的「雙軸」、「三廣場」，可形塑多元活動場域，提供更寬闊的視野與更佳的人潮步行空間。

工務局表示，「府中雙城」計畫重新連結新城區及古城區，藉由城市美學計，引入人潮活絡商圈經濟，新北市政府工務局配合「府中廣場」啟用，將於1月14、15日舉辦「這髦有意思X府中市集」，共有40多組美學設計文創攤車與多位街頭藝人表演，讓民眾體驗「府中雙城」寬敞又舒適的廣場空間，達到翻轉人行空間改造成果。

府中廣場第二階段工程運用空間改造分層設置手法，上層廣場提供民眾活動，下層是可容納281部機車的停車場。圖／新北市工務局提供
府中廣場第二階段工程運用空間改造分層設置手法，上層廣場提供民眾活動，下層是可容納281部機車的停車場。圖／新北市工務局提供

中廣

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