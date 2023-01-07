新北年終大掃除 誓師會邀市民除舊佈新

再過兩周即是農曆新年，新北市環保局今在中和823紀念公園舉辦「112年度年終大掃除誓師大會」，由環保局及環保志工們高呼「新春除舊來清掃 福兔迎祥環境好」，邀民眾一起除舊佈新迎接農曆新年。

環保局長程大維表示，舉凡道路清潔維護、垃圾收運、資源回收、污染取締到環境衛生宣導等，除有清潔隊員，更需要搭配里長及環保志義工夥伴，利用環境日清掃里內及居家內外環境，才能讓新北市的大馬路、小巷弄都清淨整潔。而農曆年將至，年終大掃除習俗有著去除厄運迎新年的意涵，今環保局也舉辦「年終大掃除誓師大會」，由清潔隊員、里長及環保志義工們為城市環境大掃除。

中和中安里長李謙國分享，里內環境長期由環保志義工一起維護，責任區分成4組人力清掃，而中安里也固定每月第2個及第4個週六為「清潔環境日」，當天一早7點多就會出動約70名環保志義工開始整理環境，遇到雨季時，更會加強清除里內積水容器，杜絕孳生源產生。