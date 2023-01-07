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最強測速桿！新北年度排名出爐 這支年賺1300萬
新北市境內共有259支測速照相桿，去年總計開罰近18萬件，為新北市庫進帳約2億元，其中最強取締照相桿為石門區台2線27.5公里處，總計開出1萬1562張罰單，罰金高達約1300萬元。新北市交通大隊長鄭永裕對此表示，設置測速照相桿主要用意不是取締違規，將持續滾動式分析易肇事地點及原因，保障民眾行車安全。
新北市測速照相桿去年一整年開出近18萬件罰單，總計裁罰金額約2億元，其中取締第一名為石門區台2線27.5公里往金山方向開出1萬1562張罰單、之後陸續為五股區疏洪一路往蘆洲或新莊方向開出1萬471張罰單、新店區環河路168號前往台北方向開出6483張罰單、瑞芳區台62甲5公里處往四腳亭方向開出5498張罰單、八里區中山路3段383號前往八里開出4973張罰單。
第6名雙溪區台2內線12.1公里平雙隧道內避車彎開出4694張罰單、三峽區中正路1段524號 旁往大溪開出4387張罰單、五股區台64線快速公路10.4公里往東開出4350張罰單、蘆洲區環堤大道與永樂街口往五服或三重開出4295張罰單、三峽區安坑路40號前往三峽開出4287張罰單。
交通大隊分析，取締前三名測速桿原因，該路段車道筆直寬闊，且為連結重要市鎮聯絡道路，可能致用路人容易有超速情形，其中第一名固定桿累積罰鍰約1300萬元、第二名約1200萬元、第三名約700萬元。
交通大隊長鄭永裕表示，設置測速照相桿等執法設備主要用意不是取締違規，而是提醒駕駛人應依照速限行駛，提高行車安全，並非以開單為主要目的。將持續滾動式分析易肇事地點及原因，調整相關設備設置地點，聯合其他局處藉由道路工程改善、教育宣導等方面，防制交通事故發生，呼籲民眾應遵守道路速限及用路相關規定，保障行車安全。
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