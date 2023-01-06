快訊

李玟驚爆婚變！富商老公劈腿嫩妹 姊姊回應這麼說

新北橋下驚見「穴居族」 社會局緊急協助安置

聯合報／ 記者江婉儀游明煌／新北即時報導
街友窩居在重新橋下與堤防間空間。圖／新北市社會局提供
街友窩居在重新橋下與堤防間空間。圖／新北市社會局提供

新北三重區橋下驚見有「穴居族」，民眾黨基隆黨部副主任林毓峯日前披露此事，林毓峯表示，當事人已經在天橋堤防下生活幾十年了，每天靠繩索攀岩進出。新北市社會局今天到現場勘查，目前已安置一名街友，其餘3人將持續訪查溝通。

林毓峯日前在臉書發文，指出在新北市一處高架橋下，發現「原始生活21天」台灣版，全家生活在天橋堤防下，不僅有生活問題，社會局知道後處理方式是驅趕再拍照結案。當事人則拜託他不要公佈地點，只能給一個小紅包作為協助。

社會局副局長吳淑芳與三重區長陳奇正、新北市街友外展中心主任張哲榮等人，今天上午到三重重新橋下會勘訪查街友。吳淑芳表示，街友外展中心一接獲通報，已安置一名街友，其餘3名街友因外出，將會持續訪查溝通。

吳淑芳表示，由於橋下非屬安全居住場所，且天寒地凍，擔心街友身體健康問題，市府在下午立即召開跨局處會議，包含場地主管機關水利局及高灘處、環保局、警察局、養工處、區公所等，對於街友私人物品先行公告，其餘廢棄物將先行清理。

另外，新北市急難救助會捐贈了200個睡袋給社會局，希望幫助街友抵禦風寒，並能感受社會的關懷與溫暖。新北市急難救助會理事長張基聖表示，救助會本著「善良的人、做善良的事」，長期與新莊、泰五林社福中心合作，捐贈民生物資，由社工轉贈弱勢家庭；每年歲末更會辦理圍爐及福袋捐贈，有鑑於近日幾波寒流侵襲，因此決議額外捐贈睡袋幫助街友。

社會局副局長吳淑芳（左）與街友外展中心主任張哲榮（右）等人，今天上午到三重重新橋下會勘訪查街友窩居處。圖／新北市社會局提供
社會局副局長吳淑芳（左）與街友外展中心主任張哲榮（右）等人，今天上午到三重重新橋下會勘訪查街友窩居處。圖／新北市社會局提供
社會局副局長吳淑芳（左）與三重區長陳奇正等人，今天上午到三重重新橋下會勘訪查街友窩居處。圖／新北市社會局提供
社會局副局長吳淑芳（左）與三重區長陳奇正等人，今天上午到三重重新橋下會勘訪查街友窩居處。圖／新北市社會局提供

街友 警察

延伸閱讀

議員踢爆新北社政顧問名為做公益 卻行密醫治療騙180萬

工程僅剩88天進度落後5% 新北美術館四月開園遭批天方夜譚

新北美術館工程延宕一年 新官上任力拚4月開園

國中教育會考5月20日及21日登場 新北今起簡章公告

相關新聞

民眾黨批蔣市府「低配」引戰火？蔣萬安：尊重各方意見

民眾黨北市議會黨團昨大動作舉行記者會，批蔣市府的副市長、府會總聯絡人等要職至今不見人影，如同「低配版」團隊。不過藍營議員...

缺副市長引爆北市議會藍白戰火 藍議員嗆柯市府瑕疵品

民眾黨北市議會黨團昨大動作舉行記者會，批蔣市府的副市長、衛生局長、研考會主委、府會總聯絡人等要職至今不見人影，如同「低配...

台中福田水資中心「萌兔」現身 成春節親子共遊好去處

春節將至，台中市水利局於福田水資源回收中心推出「花現福氣兔」裝置藝術，以蹦跳上坡、蝶兔迎春、呆兔釣魚，還有閃亮亮的花現福...

受缺工缺料影響 新北市立美術館趕今年4月前完工

受到缺工缺料影響，新北市立美術館原本預計今年2月要完工，但目前進度落後，新北市工務局長祝惠美表示，希望趕在4月底前完工啟...

疏解內科交通考慮用交通船？蔣萬安：困難度比較高

台北市長蔣萬安上周指示成立府級專案小組改善內科交通，台北市交通局長謝銘鴻昨與北市產業發展局長陳俊安，拜會內湖科技園區發展...

台北市體育局長今走馬上任 王泓翔談當前任務大巨蛋

宜蘭縣政府教育處長王泓翔接掌台北市政府體育局長，成為台北市長蔣萬安團隊一員，去年12月25日因仍有業務在身未就職，今天走...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。