新北橋下驚見「穴居族」 社會局緊急協助安置

新北三重區橋下驚見有「穴居族」，民眾黨基隆黨部副主任林毓峯日前披露此事，林毓峯表示，當事人已經在天橋堤防下生活幾十年了，每天靠繩索攀岩進出。新北市社會局今天到現場勘查，目前已安置一名街友，其餘3人將持續訪查溝通。

林毓峯日前在臉書發文，指出在新北市一處高架橋下，發現「原始生活21天」台灣版，全家生活在天橋堤防下，不僅有生活問題，社會局知道後處理方式是驅趕再拍照結案。當事人則拜託他不要公佈地點，只能給一個小紅包作為協助。

社會局副局長吳淑芳與三重區長陳奇正、新北市街友外展中心主任張哲榮等人，今天上午到三重重新橋下會勘訪查街友。吳淑芳表示，街友外展中心一接獲通報，已安置一名街友，其餘3名街友因外出，將會持續訪查溝通。

吳淑芳表示，由於橋下非屬安全居住場所，且天寒地凍，擔心街友身體健康問題，市府在下午立即召開跨局處會議，包含場地主管機關水利局及高灘處、環保局、警察局、養工處、區公所等，對於街友私人物品先行公告，其餘廢棄物將先行清理。