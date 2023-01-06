被新北議員踢爆做密醫拔罐斂財 玉山菊元協會發聲明道歉
新北市社政顧問葛承澐成立財團法人玉山菊元協會，今天卻被新北市議員戴瑋姍踢爆，背後卻當密醫，利用火罐、開運商品等幫成員靈療修復，收費甚至高達數萬元，有受害者出面哭訴自己被騙180萬元，玉山菊元協會稍早也發出聲明，並向王小姐、社會大眾道歉。
協會表示，很抱歉讓大家如此關注，協會在2011年6月成立，王小姐是創始會員，多年來也一直是理事，她對於公益的付出以及協會的營運功不可沒，大家有目共睹，謝謝她的大愛。
協會表示，葛承澐小姐是在去年初接任理事長，因前理事長黃宗信個人因素臨時辭任，也有些會員也跟著黃理事長離開，在協會群龍無首之際，葛小姐承擔理事長重任，也感謝王小姐在110年協會如此困難之際不離不棄。王小姐提到捐款等部分，應該是彼此間有溝通上的重大誤會，會與黃宗信、前財務長王素梅與會計師彙整資料，與王小姐再做溝通，也會提交給相關單位做調查。
協會指出，協會大家情同姐妹，就像王小姐說的，她的父親母親還有她生病開刀時，協會的志工都會去醫院照顧陪病，因此她突然找記者也提告，大家都非常錯愕。
協會說明，拔罐的部分確有其事，拔罐是葛小姐山東祖傳的民俗調理，從沒有對外宣傳更沒有廣告，王小姐認為拔罐對於身體調理有輔助作用，因此請葛小姐幫她，相關資料也會整理提供給相關單位。造成如此重大新聞，在此跟王小姐致歉，也向社會大眾道歉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言